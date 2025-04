El triunfo de la belleza y las sonrisas naturales

En una era tan conservadora donde ostentar ser rico se puso de moda otra vez, y por supuesto también los fillers y procedimientos (hay que ver a las mujeres de la administración Trump, por ejemplo) se lucen con artificio y sin pudor.

Pero en medio del mar de críticas hacia esos procedimientos, hay una corriente que aboga por la popular “naturalidad”, tan construida como siempre, hay procedimientos de todo tipo que abogan por la espontaneidad. Estos son los más populares.

Ultherapy: yendo más allá de la tecnología

Este procedimiento no invasivo, con calor focalizado y que trabaja la piel desde las capas profundas hacia las capas superficiales, ya existe desde hace mucho tiempo, pero laboratorios Merz ha perfeccionado aún más esta tecnología para disminuir el dolor y mejorar sus efectos con Ultherapy Prime.

Y sobre todo, lo que más ha demandado el paciente colombiano es que esto se notaba gradualmente. “El procedimiento va trabajando lentamente para hacer el estímulo natural de colágeno con la gente. Y gusta porque no es inyectable. Como persona que usa la medicina regenerativa”, le explica a NUEVA MUJER la doctora Carolina Martínez.

Por otro lado, ella se ha hecho famosa por ir más allá y crear nuevos protocolos para los párpados caídos. “Creé un protocolo que no existía, que era un protocolo que no tenía laboratorio, y empecé a hacerlo con resultados muy bonitos, y de ahí me llamaron a Brasil, a muchos lugares a que lo enseñara. En la industria siempre me he caracterizado por entender cómo funcionan las cosas y atreverme a hacer un poquito algo más, siempre obviamente respetando que el paciente esté y no esté en riesgo” expresa Martínez.

Diseños de sonrisa: olvídese de la sonrisa ‘chiclets Adams’

Esas “sonrisas de neón” ya son hasta motivo de meme. Y muchas veces no se tiene en cuenta ni los rasgos del paciente y mucho menos su salud. Es por eso que el doctor Nelson Serrano se enfoca precisamente en resolver las necesidades particulares de cada paciente.

“Para procedimientos todo va a depender de lo que busque cada paciente, ¿por qué? porque siempre va a haber la expectativa del que va querer algo artificial, tanto como el paciente que quiere algo natural. En nuestra consulta nos buscan quienes quieren algo natural, y el enfoque es atender de manera personalizada y dar guianza para hacer algo sobre todo ético, más que estético. Que esté bien realizado. Y de esto también dependen hasta factores como los de la edad”, explica Serrano.

“Esto, porque no pondría a una persona mayor dientes extremadamente blancos. Entonces, hay que llegar a un acuerdo con el paciente, que si se deja guiar, tendrá un resultado muy favorable”, expresa.

Diseño de sonrisa por Nelson Serrano

Serrano explica que a pesar de que ciertos pacientes tienen caprichos, al fin y al cabo todo tiene que ser funcional. De hecho, este repara algunas de las secuelas de los diseños de sonrisa que no se fijan en estos detalles, como la salud periodontal, los dientes rotos y otros incidentes.

“Cada paciente es diferente, porque va a depender mucho de la situación en la que llega- Muchos se guían por el antes y el después, pero hay que evaluar sus condiciones. Así que primero evaluamos la condición del paciente para llegar a la sonrisa perfecta de cada persona”, afirma. Serrano incluso enfatiza en que para lograr esto, el seguimiento es juicioso e integral.

Shampoos “naturales”: del boom a la practicidad

No es raro que en los últimos años productos como Milagros o Anyeluz y Anyeliz, entre otros, tengan seguidores por las redes sociales y el voz a voz. Pero, productos como Sense Personal Care, creados por la paisa Carolina Giraldo, querían solucionar todo con una fórmula que lo integrara todo para solucionar desde el cabello graso, hasta la falta de hidratación o la caída. Es por eso que su línea tiene ahora nanotecnología, que actúa a nivel más preciso sobre la reparación y fortalecimiento de la fibra capilar, se desarrolló en pandemia. Una fórmula que, desde ceros, fuese accesible.

“ Queríamos una fórmula poderosa y hacerlo bien. Comenzamos a trabajar con un químico amigo de nosotros y nos tomamos el tiempo de analizar y de mirar resultados. Al ser un producto de primera necesidad, queríamos lo mejor. Mi esposo incluso fue a Brasil a buscar fórmulas. Así comenzamos hasta ensayarlo. Queríamos también n producto que desendedara bastante bien. Y lo primero que le metimos fue elementos como la centella asiática, o el aloe vera, que limpia muy bien. También el ácido hialurónico. Fue difícil encontrar ese balance hasta en el acondicionador, esto para que la gente le perdiera el miedo”, le explica Giraldo a NUEVA MUJER.

Giraldo afirma que el voz a voz les ayudó a probar nuevos aromas y nuevas tecnologías. Y que se enfocan en una experiencia de bienestar en el baño que ha tenido testimonios incluso de personas que tenían alopecia y han logrado recuperar su cabello. Pero en últimas, SENSE busca sobre todo, dejar de invadir el baño con miles de frascos y concentrarse en una fórmula hecha para sentirse bien.