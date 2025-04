Paola Melo Tavera, la mujer detrás (y delante) de Acomedios

Santandereana de nacimiento, leona de corazón, abogada por vocación y publicista por convicción, Paola Melo lidera Acomedios Publicidad y Mercadeo con la determinación de quien nunca teme rugir por lo que es justo.

PUBLICIDAD

Sus más de 20 años en la industria publicitaria desde diferentes frentes como el administrativo, financiero, contratación estatal, creativo y de medios, la posicionan hoy en día como una líder, referente para sus “chicas” a quienes impulsa a superar sus límites y desafiar lo establecido, y para su equipo de más de 80 personas a quienes desde Acomedios dirige con firmeza, carácter y un compromiso inquebrantable con el resultado para la empresa y sus clientes. Su capacidad para trazar el camino a seguir se basa en el ejemplo, demostrando que el éxito se construye con esfuerzo, ética, razón y pasión.

Madre, esposa, hija y amiga, que ha sabido armonizar exitosamente su tiempo entre dos de las cosas más importantes de su vida, su familia y su empresa. Una mujer real, rodeada de personas reales; liberada de egos, protagonismos y afán de figurar por una cosa diferente a su trabajo, mismo que pide a Dios a manos llenas para poder seguir generando empleo y prosperidad para quienes la acompañan.

Su temple la caracteriza. Es de ese tipo de mujeres que prefiere estar roja un minuto y no pálida toda la vida; seria, directa y auténtica, no teme decir lo que piensa ni tomar decisiones difíciles cuando la situación lo exige. Su determinación no es solo una virtud, sino una herramienta con la que ha construido su camino y el de muchos otros. Su liderazgo está marcado por la integridad y el coraje, pero también por una genuina preocupación por el bienestar de quienes la rodean.