Importante cadena hotelera cerró 2024 con un crecimiento récord con nuevas aperturas en Colombia.

Hilton continuó su expansión histórica en la región en 2024, sumando más hoteles a su portafolio, firmando un número sin precedentes de nuevos acuerdos y lanzando nuevas marcas. Actualmente, Hilton cuenta con cerca de 280 hoteles en CALA, distribuidos en más de 30 países y territorios, y mantiene en desarrollo más de 130 hoteles, el mayor número en su historia regional. También anunció nuevas aperturas en Colombia.

“2024 fue un año histórico para Hilton en el Caribe y América Latina. Ampliamos con éxito nuestro portafolio de hoteles a un ritmo récord, extendiendo nuestra hospitalidad icónica y nuestras marcas galardonadas a nuevos destinos”, afirmó Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo en la región. “Con más acuerdos firmados en 2024 que en cualquier otro año anterior, estamos viviendo un crecimiento extraordinario, con una demanda creciente por nuestra hospitalidad reconocida y marcas distinguidas entre desarrolladores, propietarios y viajeros“.

Expansión estratégica en mercados clave

El crecimiento acelerado de Hilton en CALA en 2024 se sustentó en el valor de sus marcas galardonadas y la experiencia de su equipo de desarrollo local. Si bien la expansión se dio en toda la región, la compañía enfocó esfuerzos en el Caribe, México y Brasil:

En el Caribe , Hilton planea duplicar su presencia , agregando 35 propiedades a su actual portafolio de más de 45 hoteles .

, Hilton planea , agregando a su actual portafolio de . En México , superó el hito de 100 hoteles y tiene programados casi 40 adicionales , incluido el recientemente anunciado Conrad Los Cabos .

, superó el hito de y tiene programados casi , incluido el recientemente anunciado . En Brasil, ha expandido su presencia a 25 hoteles en los últimos tres años y aspira a duplicar esta cifra con aproximadamente 20 nuevos proyectos.

2024 en cifras: crecimiento y nuevos mercados

Crecimiento récord del portafolio

En 2024, Hilton sumó 64 nuevas propiedades, el mayor número de su historia en la región. La expansión en el segmento de lujo fue clave, incluyendo una asociación exclusiva con Small Luxury Hotels of the World. Además, las conversiones representaron casi el 60% de las aperturas, consolidando a Hilton como líder en la transformación hotelera.

Nuevos mercados

Hilton amplió su presencia en cinco nuevos países y territorios en CALA:

Paraguay con Palmaroga Hotel Asunción, Tapestry Collection by Hilton .

con . Bonaire con Delfins Beach Resort Bonaire, Tapestry Collection .

con . Gracias a su asociación con Small Luxury Hotels of the World, ingresó a Islas Turcas y Caicos, San Vicente y Las Granadinas, y Antigua y Barbuda.

Expansión de marcas icónicas

Las marcas galardonadas de Hilton también alcanzaron hitos importantes:

Motto by Hilton debutó en Sudamérica con una apertura en Cusco, Perú .

debutó en Sudamérica con una apertura en . DoubleTree by Hilton se estrenó en Argentina y Ecuador , con aperturas en Buenos Aires y Guayaquil .

se estrenó en , con aperturas en . Tru by Hilton Cali Sur marcó el ingreso de la marca en Colombia .

marcó el ingreso de la marca en . Curio Collection by Hilton llegó a República Dominicana con el Hotel Santiago y a Puerto Rico con el Palacio Provincial San Juan.

2025 y el futuro: crecimiento imparable

Expansión sin precedentes del portafolio

En 2024, Hilton firmó más de 40 nuevos acuerdos, agregando aproximadamente 6.000 habitaciones y consolidando su presencia en los segmentos de lujo, estilo de vida y resorts. Las conversiones representaron el 30% de los nuevos acuerdos, fortaleciendo su estrategia de crecimiento.

En 2025, Hilton abrirá hoteles icónicos como Waldorf Astoria Costa Rica Punta Cacique y Zemi Miches All-inclusive Resort, Curio Collection by Hilton, además del debut de Tru by Hilton Chillan Ferrat en Chile y Hampton Inn by Hilton St. Thomas.

Expansión del lujo y estilo de vida

Hilton prevé un crecimiento extraordinario en los segmentos de lujo y estilo de vida, con cerca de un tercio de los proyectos enfocados en estas categorías. Las aperturas de Conrad Los Cabos y Waldorf Astoria San Miguel de Allende en 2027 consolidarán su presencia en el mercado de lujo.

Además, Hilton planea más de 25 hoteles de estilo de vida en 10 países y territorios, incluyendo Brasil, Costa Rica, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Crecimiento imparable de marcas insignia y servicios especializados

Las marcas de Hilton continúan su expansión acelerada:

Hilton Hotels & Resorts con proyectos como Hilton Tijuana y Hilton Medellín (2026).

con proyectos como y (2026). Doble marca en Guyana con Hilton Georgetown y DoubleTree by Hilton , marcando su debut en el país.

con , marcando su debut en el país. Hampton by Hilton y Hilton Garden Inn mantienen un crecimiento sostenido.

y mantienen un crecimiento sostenido. Tru by Hilton, lanzada en CALA en 2022, se ha convertido en una de las marcas con más proyectos en la región.

Además, Hilton expandirá su marca de estancias prolongadas, Home2 Suites by Hilton, con dos hoteles confirmados en México y acuerdos avanzados en otros mercados.

La nueva marca Spark by Hilton llegará a CALA en 2025, transformando el segmento económico premium y ofreciendo valor, calidad y consistencia. La compañía ya negocia varios hoteles bajo esta marca.

Con estas iniciativas, Hilton reafirma su liderazgo y su compromiso con un crecimiento sostenido y estratégico en el Caribe y América Latina.