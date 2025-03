Mompox, historia y transformación: llega la Ruta Mágica por la Equidad de Género.

She is

En el corazón de Mompox, donde la historia se respira en cada calle empedrada y el Río Magdalena susurra relatos de tiempos pasados, llega la Ruta Mágica por la Equidad de Género, una iniciativa del She Is Global Forum y la Fundación She Is, que aterriza en esta emblemática ciudad gracias al apoyo de la Gobernación de Bolívar. Este espacio busca visibilizar, empoderar y transformar realidades en diferentes territorios del país, consolidándose como un referente en la promoción de la equidad de género.

El próximo 26 y 27 de marzo de 2025, Mompox será el escenario donde lideresas, emprendedoras y agentes de cambio se reunirán para reflexionar sobre el papel de la mujer en la construcción de sociedades más equitativas.

La jornada del 26 de marzo incluirá una activación en colegios de la región sobre el Manual de Prevención de Embarazo Adolescente: de Niñas para Niñas, un documento que la Fundación She Is viene trabajando junto a Organon como herramienta para prevenir embarazos no planeados a temprana edad. Además, se llevará a cabo una experiencia en el planchón del Río Magdalena, donde Nadia Sánchez, fundadora de la Fundación She Is, junto a una invitada especial, conversarán sobre el liderazgo femenino.

El 27 de marzo será el evento abierto al público, con entrada gratuita previa inscripción. Contará con una agenda académica que incluirá destacadas speakers y los She Is Global Awards, que premiarán a las mujeres de la Costa Caribe que trabajan por el bienestar de sus comunidades.