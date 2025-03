Horóscopo y el golpe de suerte y abundancia del 3 al 9 de marzo

Aries

Esta semana trae un mensaje esperanzador de que las cosas van a salir bien. Lo primero que debes hacer para estar en armonía es organizar tu hogar, ese es tu templo, donde abres la puerta y dejas todos los problemas fuera y te sientas en sana paz. Conocerás a una persona que te ayudará a enfocarte y con ella renacerá el romance que te hará vivir nuevas experiencias.

Tauro

Esta semana serás la portadora de buenas noticias para. Pon todo tu empeño porque no se trata de ti; se trata de lo que haces por los demás y cómo eso te hace sentir feliz. Tu eres la persona indicada para lograr solucionar los conflictosy salir del estancamiento. No pagues con tu pareja la presión que tienes en este momento, no vale la pena arriesgar la relación por situaciones que son pasajeras.

Géminis

Tu lado maternal está a flor de piel y serásesta semana el centro de atención de todos los que estén a tu alrededor. Pero debes ser cautelosa con las decisiones que vayas a tomar para el futuro. La rutina y las costumbres debes darle la vuelta para que todo lo que planeas fluya de la mejor manera. Estás muy concentrada en el amor propio y eso es importante para que cuando llegue alguien a tu vida estés preparada.

Cáncer

Estás a la espera de una respuesta que te permitirá resolver algunos conflictos. Tienes que cultivar alianzas, ser más sociable, confraternizar, pero nada de eso significa depender de otros para salir adelante. Pronto conocerás a alguien que te cambiará la vida, te hará sentir especial y logrará sacar de tu corazón ese pasado que tanto daño te hizo.

Leo

Esta semana debes protegerte mucho de las malas energías que hay en tu entorno, sigue tu intuición y tu inteligencia para resolver cualquier conflicto que se presente. No dejes que los obstáculos te cieguen y no te dejen tener la paciencia y la tolerancia suficiente para salir adelante. Tienes el amor frente. No lo dejes esperando porque lo puedes perder. Recuerda que el tren pasa y si no te montas, te deja.

Virgo

Esta semana vas a cerrar un ciclo en tu vida que te tenía estancada y por eso no lograbas avanzar. Los caminos se abren y dejas el pasado atrás para vivir el presente y el ahora. Desde el momento que sientas que tu corazón está sanando, la prosperidad y el éxito van a estar de tu lado. Sal de esa depresión y disfruta de lo que te regala el universo. Es momento de buscar ese amor que dejaste porque no te sentías preparada para asumir la relación.

Libra

Es una semana de mucha presión económica y eso repercute en tu salud. Deja a un lado la preocupación y reflexiona cuál es el mejor camino para resolver todo lo que no te deja avanzar. Del esfuerzo y la dedicación que le pongas a lo que haces vas a lograr los frutos que te ayudarán a salir de esta etapa difícil. Esa persona especial que llegó a tu vida, te propone probar la convivencia para planificar un futuro juntos.

Escorpio

Esta semana será de mucha reflexión y aprendizaje porque debes buscar en ti lo que quieres hacer para tu futuro. No puedes permitir que otros intervengan en tusdecisiones. Confía en ti y en tu intuición que el éxito está en tus manos. Tantas decepciones amorosas te han hecho ser una persona más dura de corazón. No permitas que eso dañe la oportunidad con este ser especial que llegó a tu vida.

Sagitario

Será una semana de arduo trabajo que te permitirá sacar muchas cosas que tenías atrasadas y te organizarás para que lo que sucedió no te vuelva a pasar. Aprendiste de la experiencia y eso te hace mejor persona. Solo necesitas dar un paso para retomar el camino. Luego de estar un tiempo sola, aprendiste a cuidarte y a tener como prioridad tus necesidades. Ahora te das la oportunidad de consolidar una nueva relación bajo tus propios términos.

Capricornio

Los próximos días serán de organización del trabajo porque estás en un punto de no retorno para entregar resultados de negocios que pusieron en tus manos para sacar adelante. Todo ha salido bien, pero hay que poner más esfuerzo para culminar con éxito. Conocerás a alguien que cambiará tu vida, removerá sentimientos y será un torbellino de pasiones que se desatarán y que te harán muy feliz.

Acuario

Tendrás frente a ti una semana de arduo trabajo, pero que te dejará muy buenas recompensas en lo económico. No desmayes por las energías negativas que estarán a tu alrededor, tú eres fuerte y si haces caso a tu intuición todo va a marchar muy bien. Estás en una etapa de tu vida que solo piensas en divertirte y disfrutarla, eso está muy bien. Sin embargo, te va a llegar el momento en pensar en la estabilidad amorosa.

Piscis

Inicias esta semana una nueva relación de pareja que viene a cambiar tus planes profesionales y personales de una forma definitiva. Tu futuro tomará otro rumbo que te hará sentir no solo satisfecha sino en total plenitud. Solo debes tener cuidado con tus miedos. Supéralos y verás que avanzarás. Disfrutas de una relación estable, que enriquece tu vida y te hace sentir plena, pero los celos y las inseguridades a veces te juegan una mala pasada.