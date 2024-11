Horóscopo de hoy para asumir retos que te ayuden a avanzar este viernes 22 de noviembre

Aries

Si eres cordial con quien está a tu lado, tus objetivos se enfrentarán a menos dificultades y estarás en mejores circunstancias para exigir. Plantearte la separación no era algo que pensabas podía suceder, pero el cansancio es mas fuertes y la paz mental algo necesario.

Tauro

A pesar de que los cambios que se están produciendo te hacen sentir inconforme, el tiempo es el que te hará entender que esto es necesario para cambiar de actitud. Necesitas más contacto con tus amigos, los estás dejando demasiado de lado. Organiza una reunión para volver a la vida social.

Géminis

Desbordar vitalidad y energía positiva ayuda a que los demás se contagien y juntos van a lograr grandes cosas. No presiones a tu pareja, él buscará el momento adecuado para que puedan solucionar sus diferencias. Déjalo dar el primer paso para que la humildad esté presente.

Cáncer

Se acercan grandes retos para los que todavía no estás preparado, no pierdas el tiempo y busca la manera de conseguir lo que te falta. No te quedes en silencio, resuelve los conflictos con tu pareja para evitar que la confianza se desmorone.

Leo

Hoy conseguirás casi todo lo que te propongas, por complicado que te parezca. Márcate retos importantes, porque estás en una buena racha. Abordar los conflictos con tu pareja de forma respetuosa, genera mayor confianza y el corazón se abre para buscar solución y sanar.

Virgo

Trata de alejarte de esas personas negativas, que no quieren esforzarse porque con ellos no vas a salir adelante en tus proyectos. Cuando tomes decisiones, verás que muchos tomarán otro rumbo. No te dejes aconsejar por el enfado, ni mucho menos por los deseos desaforados de venganza. La calma te conducirá por mejores caminos.

Libra

Tómate las cosas con calma y conseguirás que todo vaya sobre ruedas. No todo puede ser a la velocidad del rayo porque el estrés puede afectar tu salud. No consigues satisfacer nunca a tu pareja, porque nunca tiene bastante. Está atravesando una época de crisis profunda que tú estás pagando.

Escorpio

Es tiempo de dudas, de indefinición, pero no de rendirte porque para mucho eres ejemplo de fortaleza. Toma decisiones que te permitan mantener el liderazgo y avanzar en los objetivos. Aprovecha las oportunidades que el día de hoy te brindará para salir de la rutina y haz algo diferente para aprovechar el tiempo.

Sagitario

Aunque tendrás que tomar decisiones hoy, procura dejar una puerta abierta a la marcha atrás. Mañana verás cosas que hoy no consigues comprender. Te encontrarás con mucha claridad mental para plantearle a tu pareja una decisión que quieres tomar y que beneficiará el futuro de ambos.

Capricornio

Trata de hacer ver a alguien de tu entorno laboral que está adoptando un postura demasiado intransigente que no se corresponde con la realidad. Quizás también es hora de revisar tus comportamientos y ver dónde estás cometiendo errores. Procura centrarte en lo importante para conservar tu relación de pareja.

Acuario

Los cambios no te convienen ahora, es mejor la estabilidad. Las decisiones que estabas por tomar, requerirán de más tiempo. No desesperes que todo se dará como lo esperas. Alguien de tu familia necesita de todo tu apoyo, no la abandones porque tu eres fortaleza y su mayor apoyo.

Piscis

Te queda mucho camino por recorrer para producir y lograr que tus negocios crezcan como realmente lo esperas. Eres tú con tu esfuerzo y dedicación que vas a poder salir adelante. No te gustan los secretos, te crean cierta ansiedad, y hoy vas a estar con bastante zozobra, así que propicia una conversación muy seria con tu pareja.