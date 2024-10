Horóscopo para cargarte de buenas vibras la semana del 28 al 31 de octubre

Aries

Culminas este mes con fuerza de voluntad y mucha energía para progresar. Necesitas culminar el año bien, recogiendo todos los frutos de todo lo que has trabajado para estar holgada y resolver compromisos. Cierra ciclos personales con optimismo y energía positiva porque lo que viene de aquí en adelante es mucho éxito. Tienes buenos augurios en el amor, la consolidación de una relación que te hará definitivamente enseriarte la vida.

PUBLICIDAD

Tauro

Las decepciones del pasado deséchalas porque no vas a avanzar si sigues culpándote de algo que no vale la pena. Sube el ánimo y sacúdete la tristeza porque eso repercute en lo que será tu desempeño en tu vida personal y profesional. Agradece que en el trabajo las cosas fluyen, que no te ha faltado nada, que lo que te propones, así sea con mucho esfuerzo lo logras. Si quieres amor para ti, debes comenzar por entender que debes cambiar de actitud y sacar ese carisma que tu sabes que tienes.

Géminis

El camino que decidiste tomar en el plano profesional ha sido el más acertado. Cárgate de buenas vibras y energía positiva porque los próximos días serán muy buenos en lo económico y podrás estar holgada de deudas. Además, tienes el camino despejado para darte la oportunidad del amor, porque el pasado que tanto te rondaba, se fue de tu vida para siempre. Es momento de renovación para ti y debes aprovecharlo.

Cáncer

Las dificultades siempre van a estar, depende de ti que salgas airoso de todo lo que signifique conflicto. Para ello se necesita dosis extra de serenidad, tolerancia y paciencia en los próximos días para resolver y arrancar con buen pie nuevos proyectos. Todo va a salir bien si te lo propones. Toma el tiempo que sea necesario para pensar muy bien los pasos que quieres dar con tu pareja. Disfruta del momento, busca unir a la familia con esa persona y allana el camino para consolidarte.

Leo

Esta semana estará cargada de mucho trabajo y es necesario que reflexiones y tomes decisiones en función de salir de preocupaciones y enrumbarte en nuevos negocios. Sigue tu intuición porque vas a lograr el éxito. Hay aspectos de tu vida que debes cambiar para que puedas ver con claridad el camino que debes tomar. Tu pareja quiere que le dediques tiempo y es momento de planificar ese viaje. Eso les va a permitir reencontrarse en el amor.

Virgo

Buenas noticias te van a llegar y a llenar de satisfacción. Vas a consolidar una sociedad que te va a permitir arrancar con un proyecto que tiene perspectivas de éxitos y de equilibrar tus finanzas. Ahorrar será importante porque de ello va a depender que te independices y hasta consigas mudarte sola. Tendrás una semana llena de conexiones muy profundas con tu pareja, donde podrán resolver diferencias y llegar a un punto de máximo encuentro.

Libra

Tienes resistencia a los cambios y resulta que en estos momentos son necesarios para avanzar a algo mejor. Es cierto que la incertidumbre te carcome, pero el tiempo se va a encargar de colocarte en el lugar correcto. Te conviene tomar decisiones que te ayuden a tener equilibrio económico. Deja las peleas por celos, eso no los lleva a nada y deben buscar puntos en común que los haga volver al amor que los une.

PUBLICIDAD

Escorpio

Todo lo que decidas hacer tendrá mucho éxito y ayudará a equilibrar tus finanzas para saldar deudas pendientes y culminar el año tranquilo. Enfócate en lo que quieres para el futuro porque viene cargado de oportunidades y de tomar decisiones trascendentales para ti. Estás tan compenetrada con tu pareja que ya llego el momento del compromiso, así que no esperen más para consolidar el amor que tanto los une.

Sagitario

Debes tener la mejor actitud para culminar con todo aquello que te ha generado estrés y concentrarte en los nuevos proyectos que vienen de aquí en adelante. Si solucionas rápido, los frutos de lo que viene serán maravillosos. Si no, las cosas se van a estancar. No estás emocionalmente bien y eso te impide rendir en otros aspectos de la vida. Sacúdete lo malo, llénate de la energía maravillosa del amor de la familia y regresa con buen pie a echarle ganas.

Capricornio

Los próximos días tendrás mucho éxito, además de buen augurio en los negocios. Hay estabilidad y eso genera tranquilidad en tu vida personal. Esta semana debes reorganizarte y planificarte porque vas a liderar nuevos proyectos. Además, llegarás a acuerdos importantes con tu pareja para la sana convivencia y para avanzar con humildad, pero con mucho amor que los hará consolidarse aún más.

Acuario

La energía positiva está en ti esta semana porque celebras triunfos y culminas unos estudios que te ayudarán a crecer. El dinero fluye y debes tener la conciencia de ahorrar para tener como resolver en el futuro. Tu profesión te va a dar satisfacciones que no habías imaginado jamás. Llegó el momento de cerrar un ciclo y abrir otro lleno de mucho amor porque alguien llega a tu vida a sanar el corazón y a demostrarte que vale la pena apostar.

Piscis

El cambio por el que te decidiste en tu trabajo viene con muy buenas perspectivas. Empiezas una etapa de recuperación económica, necesaria para culminar este año holgada y sin compromisos. Por ahora, solo piensas en tu estabilidad y sientes que no estás preparada para una nueva relación. El momento del amor llegará cuando menos te lo imaginas, razón por la cual no debes cerrar las puertas de tu corazón.