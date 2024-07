Horóscopo de hoy para arrancar con energías positivas este martes 2 de julio

Aries

Inicias un mes de muchos cambios y transformaciones para encaminarte a lograr todos tus objetivos. Puede que algunas cosas no salgan como lo esperas, pero eso no significa que el éxito no te arrope. En el amor, no pierdas la oportunidad de aceptar a esa persona que te valora. Acepta la invitación para que tengas otra mirada.

Tauro

Julio es para ti de fuerza mental y voluntad para salir adelante. No permitir que el miedo te paralice será la prueba en momentos difíciles. Avanzar es tu meta. En el amor, tienes que expresar muy bien tus opiniones porque si no lo haces se generan malos entendidos y diferencias.

Géminis

Tu vida profesional viene con muchos movimientos para arrancar con nuevos proyectos. Es un mes maravilloso para eso, así que cualquier obstáculo lo vas a superar si mantienes tus buenas vibras. En el amor, aprovecha esta buena racha para fortalecer lazos con tu pareja y su familia. Les vendrá muy bien para sanar heridas.

Cáncer

Es el momento de ver la vida de una manera diferente y pensando más a en ti. Procura mantenerte alejado de los conflictos y de los individuos cargados de energía negativa. En el amor, no te dejes llenar la cabeza de mentiras sobre tu pareja. Tu situación la defines en una conversación que debes propiciar.

Leo

Es el momento de tomarte muy en serio tus retos personales porque es tu futuro el que está en juego. Así que tienes en tus manos avanzar o quedarte estancada. En el amor, lo mejor es conversar para no cometer una imprudencia con la familia que está un poco sensible porque no gustan de quien está a tu lado.

Virgo

A tu alrededor hay un ambiente enrarecido y muchas habladurías. No te cierres a los cambios, precisamente porque tu vida necesita unos ajustes para que puedas avanzar. En el amor, cuando se decide convivir en pareja hay circunstancias en las que ambos deben ceder.

Libra

Es el momento de restablecer el contacto con personas que en el pasado te ayudaron y que ahora podrían volver a hacerlo para darle un cambio a tu vida profesional. En el amor, solo quieres paz y tranquilidad y esta relación lo único que te trae es discusiones y celos. Está en tus manos la decisión.

Escorpio

Te asaltan deseos de dar un vuelco a tu vida, así que ábrete a un cambio que te hará crecer en lo profesional y que tiene muy buenas perspectivas. En el amor, no te vas a quedar para vestir santos, hay alguien que está muy pendiente de ti pero teme que lo rechaces, así que mira para los lados.

Sagitario

Este mes estás de nueva racha y todo empieza a salirte como siempre has querido. Aprovecha la ocasión para tomar iniciativas que te consoliden para el futuro. En el amor, no permitas que la familia se inmiscuyan en tus decisiones porque te van a traer problemas con la pareja

Capricornio

Será un inicio del mes de mucho trabajo pero que tendrá su recompensa, así que acelera el paso para que logres con éxito lo que te propongas. En el amor, controla los celos y los impulsos porque eso trae problemas y pueden tomar decisiones de las que se pueden arrepentir.

Acuario

Aprovecha las oportunidades que se te van a presentar. Vas a crecer y tener muchos éxitos, además que las finanzas van a mejorar en este inicio de mes. En el amor, deja el conflicto por la familia y busca la manera de acercarte a ellos porque al final del camino es lo que permitirá que te consolides con tu pareja.

Piscis

Es conveniente que busques consejo antes de tomar decisiones importantes en el plano profesional para que inviertas bien y no se te presenten obstáculos. En el amor, la propuesta que estabas esperando de tu pareja llega, así que llegó el momento más importante de tu vida.