Colecciones para iniciar el 2024 con propuestas minimalistas que juegan con las formas y el color

Cuando ya todo el mundo está hablando de ‘Coquette’ y parece ponerse lazos hasta en la sopa - y ojo, que es un triunfo hacia esta estética hiper femenina en su acepción más clásica que fue condenada por el machismo y misoginia de los dosmiles - algunas propuestas parecen ir más adelante.

Esto, a través de la fidelidad hacia sí mismas, pero conquistando esa estética fluida, ampliamente expresiva y transgresora de la nostalgia como la de la generación Z. Y la de las generaciones anteriores, que ya se identifican en líneas estilísticas que han hecho suyas.

Por esta razón, mostramos algunas propuestas y su interpretación estética de inicios de 2024.

TOUS: un cambio hacia el menos que sí es más

Es una frase absolutamente manida para todo aquel estilista wannabe y que se crea crítico de moda, casi siempre bajo parámetros limitados. Pero, ¿qué pasa cuando hay piezas pequeñas que, expresivamente estilizadas, puedan crear looks donde se equilibre el vestido y el cuerpo?

Es lo que pasa con Tous, que desde el año pasado sigue conservando ese aspiracional tan deseado en Latinoamérica, pero que a través del juego de piezas, encadenamientos, círculos y contundencia en sus letras y logos ha conquistado a una generación más joven.

Así, hay colecciones que juegan con ensamble de metales (oro y plata, para San Valentín), también con las piedras y los círculos para esta primavera/ verano 2024. Piezas pequeñas, tal y como prima en los estilismos actuales, pero también que son contundentes para crear ese look “clean” y “lujoso” tan romantizado en las redes sociales actuales.

O para destacar con discreción o maximalismo, dependiendo del juego estilístico que se haga. También hay corazones y ese infaltable rojo que se ha visto en alfombras rojas y que claramente destaca entre las predicciones de tendencias, que apuntan hacia colores cálidos, en todas las agencias de coolhunting.

Agua Bendita: la psicodelia pos pandemia en el cuerpo de Candice Swaneopoel

La modelo sudafricana es imagen de la marca paisa, que ha sido tan exitosa a nivel mundial, que ya tiene su propia línea de lujo, que vende en Moda Operandi.

Pero también le sigue apostando- es obvio- a su línea de beachwear y esta vez, a través de un estampado que comenzó a surgir apenas se desvanecía el Covid: los hongos. Esto, y la psicodelia gráfica que retomaron los dosmiles se combinan en mezclas dopamínicas y audaces.

Esto es posible a través de la visión de la modelo, con su marca Tropic of C (y sus siluetas desenfadadas) y la calidad que ha caracterizado a la marca paisa desde sus comienzos. Así, “Dive into a World of Wonder” fusiona ambas cosas, pero ofreciendo en sus estampados una línea más amplia incluso para hombres y niños.

Tommy Hilfiger: el verdadero old-money es él

Los Roy, que tantos premios están cosechando últimamente, no son los únicos inspiradores de eso que tantos jovencitos con aspiración romantizan en redes: el “old money”.

La estética sobria que parece quitarse de encima ese barroquismo ya últimamente repetitivo (pero no por eso menos divertido) que encabezó alguna vez Alessandro Michele con Gucci en la década pasada. No, no son los Roy, esa familia de ficción que muestra a los desgraciados ricos y sus desgracias: uno de sus verdaderos creadores es Tommy Hilfiger, quien en los años 70 y desde ahí sigue redefiniendo un minimalismo aspiracional efortless, totalmente estadounidense, totalmente Costa Este (olviden a las muy californianas Kardashians, sus siluetas empacadas al vacío y sus Balenciaga por esta vez).

Esto es lo que el diseñador planea homenajear el 9 de febrero en la Semana de la Moda de Nueva York. Inspirado en la bandera se va a las bases de ese “old money” que ha sido el aspiracional desde hace años, pero que se ha robustecido en plataformas como TikTok.

Coincidencialmente en un año de elecciones, donde el discurso de las marcas se irá por lo político y lo social, así como lo representativo, cosa que se vio ya en Black Lives Matter, con la elección de Biden, y más atrás, echando raíces, en el aftermath del 11-S.

Pero Hilfiger no se complica: sabe que sus colores evocan eso que, a examen exhaustivo, sería sólo conseguible si uno se apellidara Vanderbilt o Kennedy. Precisamente esa elegancia sin esfuerzo que rememora casas en Newport, polos, blanco, suéteres y discreción que huele a poder y a destacar sin mayor recargo y que el diseñador ha hecho sello universal.

Un reloj de lujo: un Santo Grial de elegancia clásica masculina

En un país donde el lujo es Arturo Calle, muy pocos pueden acceder a un reloj de esta gama, pero en Inglaterra todos pueden admirar la corona del rey Carlos y apreciarlo como la joya que es, así no la tengan en la cabeza. Ahora bien, la gente los compra. Y mucho. Para este año, según TechSchi Reasearch, el mercado de estos relojes creció en más de 43 mil millones de dólares. Y se espera que este crezca para 2028 en más del 5%.

Por otro lado, ¿cuáles son los más deseados? El Tag Heuer Carrera, un reloj que rinde homenaje al Porsche 911. O el Tudor Pelagos 39, un reloj deportivo clásico, pero no ampuloso. Santos, de Cartier , o el Reloj Sang Bleu All Black, de Hublot, son los más deseados. ¿Y por qué? Porque un arte de siglos se ha refinado al punto de combinar arte, física, aerodinámica y diseño. Un sueño, sí. Aunque sea para la vista.

Para Francisco Restrepo, Director Comercial y de Servicio al Cliente de Joyería Inter, una reconocida joyería de lujo en Colombia, a medida que avanza la era digital, este mercado sigue creciendo, pues los relojeros de lujo combinan tradición con innovación, funciones inteligentes y sostenibilidad.

“Es en este panorama de constante evolución, el atractivo de los relojes de lujo permanece intacto, atrayendo a coleccionistas de cualquier región del mundo que aprecian la combinación duradera de arte y funcionalidad”, afirma Restrepo.