¿No tiene cena para el fin de año?: esta receta lo sacará del apuro para recibir el 2024

Entre las tradiciones de las familias colombianas no puede faltar el compartir y disfrutar en la mesa las preparaciones navideñas que se convierten en protagonistas en cada una de las cenas de los hogares. Ya pasó la cena del 24 de diciembre pero se acerca el fin de año y muchos se quedan sin ideas para salir del apuro.

Uno de los platos insignias para degustar es la pierna pernil de cerdo al horno, por ello, Jorge Trillos, chef ejecutivo de Hilton Santa Marta comparte esta receta para degustar en estas festividades.

Receta para la cena de fin de año

Ingredientes:

Hacer una mezcla de 60 gramos de sal

1 litro de agua

1 Limón en rodajas

30 gramos de jengibre en rodajas con piel

5 gramos de pimienta negra entera

Pasos para la preparación:

1. Calentar el agua con los ingredientes hasta que se disuelva la sal sin dejar hervir

2. Una vez frío sumergir la pierna de cerdo con o sin hueso en este líquido por 24 horas y mantener refrigerado. El líquido debe cubrir toda la pierna, por lo cual se deberá hacer los litros de mezcla necesarios para que quede sumergido

3. Pasadas las 24 horas lavar la pierna y secar bien

4. Hacer una mezcla de iguales cantidades de jugo de naranja, miel y un poco de hierbas, reservar para pintar

5. Disponer en una bandeja o refractaria el pernil de cerdo y cocinar a 130 grados Celsius - 30 minutos por cada kilo, se debe ir pintando con la mezcla de naranja y miel cada 30 minutos

En caso de no tener el espacio necesario para sumergir y guardar el pernil, se recomienda comprar una jeringa para inyectar el liquido antes mencionado en la carne, la mayor cantidad de veces posibles, y frotar la superficie con sal gruesa.

Para verificar si el pernil está en su punto se recomienda tener un termómetro e introducir el mismo en la parte más ancha del pernil, en caso de que este tenga hueso, tendrá que introducirlo hasta que el termómetro toque el hueso; si por el contrario, no lo tiene se debe introducir en la parte mas ancha hasta la mitad.

También puede leer: Exclusivo hotel entregó a huésped una noche gratis de por vida ¿conozca por qué?

En los dos casos el termómetro deberá marcar entre 68 y 72 grados para que la pieza mantenga los jugos.

Tip para saber si una pierna pernil ya está lista en el horno

Si no posee un termómetro, pinche la pieza y si los jugos son transparentes, la pierna pernil ya estará cocida en su punto, de lo contrario, si los jugos son rojos o marrones aún no está lista. Cabe resaltar que con este método la temperatura no será exacta y la pieza podría secarse.