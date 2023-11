¿Cómo conectar con las emociones de su hija o hijo?

La inteligencia emocional está estrechamente relacionada con la capacidad de distinguir, entender y evaluar las emociones propias y de los demás en las interacciones sociales. La familia es la base de la educación emocional ya que es el lugar donde tenemos las primeras interacciones, aprendemos de las reacciones y manejo emocional de nuestros cuidadores.

¿Cómo promover la inteligencia emocional de nuestras hijas e hijos?

1. Identifique emociones propias y ajenas: Reflexione sobre las razones que lo llevaron a sentirse de determinada manera. Haga actividades que incluyan gestos emocionales y juegue a identificarlos.

*Puede intentar frases como “¿Sabes cuáles fueron las razones por las que te sentías tan feliz esta mañana? ¿Será que lo que dijo tu amiga te hizo sentir así o sería ____________?”

2. Valide y no juzgue emociones propias o ajenas: evite invalidar lo que siente su hija, hijo o usted, incluso cuando no encuentra razones “suficientes” para que se sienta de cierta manera. Valide las emociones dando un ejemplo de alguna situación en la que usted se sintió abrumado, enojado o frustrado. Recuerde que validar una emoción no significa dar permiso a comportamientos inadecuados.

*Use frases como “Veo que te sientes enojada porque ___________ y sientes esa rabia en el estómago, pero no puedo permitir que le pegues a tu hermano”

3. Acompañe a su hija o hijo a sentir las emociones de manera saludable: muéstreles cómo manejar o transitar las diferentes emociones, permítase sentir la emoción siendo consciente de cómo se siente, identificando dónde en el cuerpo se siente y reflexionando por qué se siente así, evite tratar de dejar de sentir la emoción y solamente obsérvela habitar su cuerpo.

*Compártales lo que siente sin ocultarlo, pero también es importante que comparta con ellos qué hace para sentirse mejor después del momentos de agobio.

4. Pregunte diariamente por sus emociones: vuelva cotidianas y normales las conversaciones sobre las emociones, no únicamente cuando hay situaciones difíciles de manejar.

*Puede intentar preguntas como “¿Cuál fue la emoción que más sentiste hoy? ¿Cómo te hizo sentir esta situación? ¿En qué parte del cuerpo sentiste esta emoción?

5. Entable conversaciones de confianza: evite las comparaciones, las etiquetas y las opiniones. Cada ser humano tiene una forma de ser y ninguna es mejor que otra. Abra espacios de comunicación en familia, desde el lenguaje emocional.

*Intente frases como ¿Cómo te hizo sentir eso?, ¿Tus amigos se sintieron igual?, o Si te sentiste de una manera diferente es válido, todos reaccionamos de manera distinta

Algunas habilidades socioemocionales que podemos desarrollar en familia son:

1. Empatía: Dar respuesta adecuada a las emociones de los demás a través de la comprensión profunda de su mundo emocional: razones, motivos, necesidades, miedos. Es decir, consiste en la capacidad de ponerse en los zapatos de la otra persona.

A través de la lectura en familia o las películas se puede jugar a reflexionar cómo se siente un personaje, qué lo hizo sentirse así y cómo podría actuar con esa emoción.

2. Comunicación asertiva: habilidad que permite una comunicación sana, clara y concreta con el otro. Tiene un tono neutral y se enfoca en la acción concreta.

Es mejor decir “llegaste 20 minutos tarde, cuéntame qué pasó”, en lugar de decir “eres impuntual”, recuerde evitar rótulos.

3. Regulación emocional: capacidad de gestionar o manejar de manera adecuada nuestras emociones, no actuar con base en los primeros impulsos.

Practicando periódicamente ejercicios de respiración consciente o de meditación, por ejemplo respirando en tres tiempos: inhalar contando hasta cuatro, sosteniendo contando hasta dos y exhalar contando hasta seis. Se aconseja repetir el ejercicio la cantidad de veces que sea necesario. Respirar nos ayuda a reconocer lo que estamos sintiendo.

4. Trabajo en equipo: habilidad para relacionarse sanamente con otros y alcanzar metas conjuntamente

Haga a su hija o hijo parte de las decisiones que toma en casa, brindele opciones dentro de sus propias posibilidades y actividades adecuadas y seguras para su edad.

5. Creatividad: capacidad de buscar diferentes alternativas o evaluar posibles soluciones buscando generar ideas y alternativas novedosas y viables.

Vean los problemas desde una perspectiva diferente: si su hija o hijo quiere ver televisión pero el tiempo en pantallas ya acabó, piensen juntos otra actividad que puedan hacer en familia. La enseñanza de habilidades socioemocionales por parte de madres, padres y cuidadores es esencial para el desarrollo y el bienestar de sus hijas e hijos, así como para construir una sociedad más empática, inclusiva y saludable en el futuro.