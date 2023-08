Conoce la carta del tarot para el amor, la suerte y el dinero la semana del 14 al 20 de agosto de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Cinco de Oros

Las dificultades y los conflictos estarán presentes esta semana, pero tu capacidad para ser mediador y tu liderazgo te ayudarán a calmar los ánimos y a procurar que todos trabajen por un mismo fin, sacar adelante los negocios. Ten cuidado con las envidias, pueden perjudicarte si te confías, así que permanece alerta. Busca el instante apropiado para una conversación con tu pareja, resuelvan diferencias y muevan las energías con amor.

Tauro

La Templanza

Los próximos días tienes que tomar el control de tu vida y abordar los problemas con mucha paciencia. Todo tiene solución y con actitud positiva vas a lograr salir del atolladero donde te encuentras. La carta también indica que a tu vida amorosa llega el equilibrio y la armonía, así que tomate las cosas con calma. Disfrutas ahora de un buen periodo que combina la energía y la tranquilidad. Las relaciones con la familia se están estabilizando poco a poco.

Géminis

El Cinco de Espada

Si los negocios están estancados o no salieron bien, no te enganches en esa energía. Pasa la página, busca nuevas estrategias para abordarlos y esfuérzate para sacar adelante lo que sea necesario. Culminas una etapa de aprendizaje que te ayudará a optar por nuevas oportunidades en lo profesional. No lleves los problemas del trabajo a tu pareja, sacúdete lo malo y disfruta de los momentos de intimidad sin estrés. Mejorará la relación.

Cáncer

El Caballero de Bastos

Un cambio de improvisto llega a tu vida en el plano profesional, tómatelo con tranquilidad porque, aun cuando el principio será difícil adaptarte, con el correr del tiempo te darás cuenta que es una buena decisión. Deja los caprichos a un lado y enfócate en ti. Esa relación que quede en el pasado para que vengan cosas nuevas a tu vida. No permitas que nadie cuestione las decisiones vitales que estás tomando en las últimas semanas.

Leo

El Tres de Copas

Si eres honesta con todas las personas que están en tu trabajo, las cosas van a salir bien y estarás en armonía. Esta semana celebrarás a lo grande tus triunfos. Arrancarás con un nuevo proyecto que será un reto, pero muy positivo y será maravilloso para tu economía que venía pasando por unos momentos complicados. También está cerca un compromiso de pareja, así que prepárate porque serán unos días de muy buenas noticias.

Virgo

El Emperador

Desde hace unos días se han experimentado pérdidas en el plano laboral, pero tu intuición y las estrategias que propongas van a lograr que todo mejore esta semana. Debes tomar decisiones con firmeza para que todo se mueva. Asume el liderazgo y enfréntate con todo, pero con la mejor actitud y verás mejores resultados. También serás la protectora de tus seres queridos que te necesitan porque están en una situación complida. Ayuda, pero no permitas que lo negativo te salpique.

Libra

El Colgado

Es necesario que esta semana reflexiones que hay cosas del pasado que debes desechar porque eso no te permite salir adelante. Ha llegado el momento en el que deberías realizar cambios profundos y tomar decisiones para que tu vida profesional y personal tomen un rumbo distinto, positivo y lleno de buena energía. No estás sola, tu pareja estará allí para apoyarte en todo. Vas a retomar algunos proyectos que tenía con tu pareja porque sientes que es el mejor momento, pero ve con calma.

Escorpio

El Seis de Espada

En la medida que tu actitud sea negativa, en esa medida no vas a avanzar. Cambia tu pensamiento, reflexiona sobre lo que no está bien y los errores que puedes enmendar. Concéntrate en buscar soluciones para que puedas estar tranquila y en armonía contigo misma y con quienes están a tu alrededor. No le hagas caso a las críticas y enfócate por mejorar. Esta semana será propicia para conversar con tu pareja sobre lo que quieren en el futuro, tomar decisiones y estabilizarse.

Sagitario

El Diez de Oros

Vienes trabajando desde hace semanas con un proyecto que te ha sacado canas verdes, pues prepárate porque los próximos días verás los frutos de tanto esfuerzo y sentirás un gran alivio porque deudas que sentías que te consumían, las vas a poder saldar con facilidad. Sé generosa con los tuyos, ellos también te necesitan. Transmites vitalidad a los que te rodean y eso llama la atención de alguien muy cercano que desde hace tiempo siente algo diferente por ti. Atrévete a acercarte a esa persona, te vendrá muy bien.

Capricornio

La Torre

En los próximos días se agrava un conflicto que debes ponerle punto final pronto porque si no te vas a estancar. Asume que hay errores que se deben enmendar y entiende que sea la decisión que tomes y arrastre a otros, es estrictamente necesario para salir a flote. Mantén una conversación serena con tus jefes y resuelve esta situación para que estés tranquila. Apóyate en la familia y la pareja, ellos serán tus grandes aliados.

Acuario

El Rey de Espadas

Alguien con autoridad llega a tu vida para enseñarte los pasos a seguir para asumir el liderazgo de los negocios. No tomes a mal si hay dureza en sus palabras, por el contrario, pregunta, aprovéchalo, sácale todo lo que puedas para que crezcas en lo profesional. Debes tomar una decisión muy importante con tu pareja, hablen, busquen la reconciliación para que sigan adelante. Las personas de tu entorno tratarán de presionarte para que no sigas por el camino que has emprendido. No des tu brazo a torcer.

Piscis

La Luna

Deja de sufrir por lo que sucedió en el pasado. Tienes una nueva vida, con muchos cambios positivos y no los ves porque estás empeñada en verle el lado negativo a todo. Debes corregir algunas de las muchas estrategias profesionales que no están dando resultados a pesar de los esfuerzos que requiere. Oportunidades hay a montón, solo tienes que salir y buscarlas. No dejes que los problemas laborales, dañen tu relación de pareja. Disfruta de tus momentos de intimidad con amor y pasión.