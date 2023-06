Conoce la carta del tarot que activa tu suerte del lunes 26 de junio al domingo 2 de julio de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Emperador

Es la última semana de junio y debes movilizarte para resolver algunos asuntos profesionales y organizarte para que el trabajo fluya. Cualquier conflicto lo vas a resolver rápidamente porque necesitas que el ambiente sea el mejor para el desarrollo de otras actividades. Tienes una fuerza fuera de lo común que te impulsara a actuar y a liderar. La carta también te indica que estás emocionalmente muy bien para consolidar tu vida en pareja. No le des largas al asunto porque es un tren que pasa y no lo puedes dejar perder.

Tauro

El Hierofante

Tienes que dejar que esa persona que se incorporó te ayude a consolidar los negocios. En la unión está la fuerza, pero siempre con el cuidado que te ha dejado la experiencia. Escucha los consejos y reflexiona para que todo salga como lo esperas. Deja a un lado esa relación tan superficial que solo alimenta tu ego y busca esa persona que te valore y alimente tu corazón. Trabaja el merecimiento porque tú eres un ser especial y vas a estar bien en la medida que cambies de actitud.

Géminis

Los Amantes

Es una semana de muy buenas perspectivas económicas, pero con mucho esfuerzo y dedicación para lograr sacar adelante el trabajo. Estás ilusionada con todo lo que has logrado y al recoger los frutos te sentirás satisfecha porque le hiciste caso a tu intuición y todo salió tal como lo planificaste. Tienes que ponerle picante y diversión a tu relación porque la rutina los está alejando. Toma de la mano a tu pareja y salgan a ese lugar especial y aviven la llama de la pasión.

Cáncer

El Carro

Tienes la energía a millón porque deseas resolver todo con rapidez. Detente un poco a reflexionar y a entender dónde está la falla, cuando la veas te darás cuenta que es mejor ir paso a paso para que las cosas salgan como tú quieres. El Carro es una carta fuerte que te indica que debes comprometerte a seguir adelante y a ser constante en lo que te propones. Necesitas un cambio en tu vida sentimental, ya basta de ir a todos lados sola, de decir que no necesitas a nadie. La palabra tiene poder y debes pensar positivo.

Leo

La Fuerza

Tus temores a enfrentarte a una nueva oportunidad tienen que cesar. Tú eres inteligente, con una intuición maravillosa y una capacidad para resolver conflictos y liderar, así que esta semana levántate y arranca con ese proyecto que ya tienes listo y que será tu futuro para crecer profesionalmente. Estás pasando por algunos conflictos con tu pareja, diferencias que se pueden solucionar con una conversación franca y sincera. Propíciala y reencuéntrense desde el amor y la pasión.

Virgo

El Ermitaño

Es una semana con algunos obstáculos que vas a tener que confrontar, pero nada que no puedas superar. La carta te advierte examinar cuidadosamente las decisiones que tomas y para ello debes tomarte un tiempo de reflexión. Si estás inconforme con tu pareja y sientes que las cosas no marchan bien y que por más esfuerzo que hagas no crece, lo mejor es dejarlo ir y seguir tu rumbo. Hazlo desde la ecuanimidad y el equilibrio emocional.

Libra

La Justicia

Hay circunstancias que te llevan hasta el límite, pero eres tú quien pone las condiciones de lo que quiere para su vida, así que la mejor actitud a la hora de afrontar los conflictos. No dejes que las energías negativas condicionen tus decisiones. Estás ilusionada con alguien que pareciera solo quiere pasar un rato contigo. Si eso es así, no vale la pena seguir adelante. Ten paciencia que el amor pronto tocará a las puertas de tu corazón. La familia también necesita de tu apoyo, así que dales una vuelta para que sientan tu presencia.

Escorpio

La Muerte

Esta carta te habla de cambios y transformaciones que debes asumir con entereza y que no debes flaquear en momentos difíciles, por el contrario, necesitas fortaleza y valentía para llevar adelante todos los retos que se te presenten por delante. Tienes liderazgo, la determinación y la voluntad de solucionar y eso es suficiente. No dejes que las experiencias de relaciones pasadas arruinen la actual. Dejas los problemas emocionales que te generaron esos recuerdos y bórralos de tu mente.

Sagitario

La Templanza

Hay algunos inconvenientes en el plano laboral que los vas a resolver, pero debes pisar con cuidado y muy firme porque de lo contrario te encontraras miles de obstáculos que no te dejaran avanzar. Hay documentos que debes arreglar porque pronto tendrás que tomar una decisión y en tierras lejanas. La carta de la Templanza te dice que todo irá bien si sigues las recomendaciones. Eres posesiva y eso puede ser muy bueno en la cama, pero en el día a día, en la rutina de convivencia puede traer serios problemas.

Capricornio

El Diablo

Cuidado con los pasos que vas a dar en el plano profesional porque cualquier decisión puede generar un conflicto. Hay alguien cerca que esta semana te advierte de algunas traiciones y de la posibilidad de cambiar el rumbo de algunos negocios. Arriesgarse sin pensar no es buena decisión. Estás abierta sexualmente para nuevas experiencias y eso hará que ambos se conozcan, se hablen y se sinceren qué le gusta a cada uno en el juego del amor. Pero de la pasión al hastío hay un solo paso, así que cuidado con el desenfreno.

Acuario

La Estrella

La carta te indica que todo está muy bien, que los negocios avanzan con buenas perspectivas. También te advierte que necesitas un momento de paz, que mereces el disfrute de la vida, que no todo es trabajo y rutina diaria y que si tu actitud es positiva todo te va a salir como quieres. Esta relación que comenzó como un juego con mucha sensualidad, los atrapó de una manera que ahora sus corazones no pueden escapar el uno del otro. Disfruta de estos momentos maravillosos y agradece con amor.

Piscis

La Luna

Hay una verdad que te rehúsas a aceptar y lamentablemente la debes asumir. Ya pasa esa página de tu vida y prepárate para lo nuevo. Es lo que te recomienda esta carta dejar la desesperación y hacerle caso a tu intuición. Las oportunidades profesionales están allí, solo tienes que voltear a mirar y con la mejor actitud evaluar lo que te conviene. No dejes que la rutina y el desánimo acaben con tu relación. Despierta, sé creativa, busca la intimidad, abraza, siente, emociona porque les hace falta ese contacto físico que consolida a las parejas por encima de las adversidades.