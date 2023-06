Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 19 al domingo 25 de junio de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Nueve de Copas

Las decisiones apresuradas no te convienen esta semana, así que analiza muy bien lo que vas a hacer para mejorar tu rendimiento. Prudencia será la premisa con las finanzas porque te sale una inversión en un negocio al que le debes poner mucha atención. Necesitas independizarte, pero no apresures las cosas. Esta carta te habla sobre la consolidación del amor y de disfrutar el momento. Tu pareja quiere y espera por ti, pero no juegues con el tiempo.

Tauro

El Ocho de Oros

Es una semana en la que debes planificarte muy bien porque será de arduo trabajo. Perseverancia y determinación son las premisas que debes aplicar en el plano profesional para lograr esa meta que te llevará a iniciar tu propio negocio. Es un camino de obstáculo, pero tu actitud positiva y firme hará que todo fluya y se consolide. Dar el paso para concretar planes futuros con tu pareja te asusta. Tómate un tiempo para reflexionar, eso no quiere decir que no quieras lanzarte al agua.

Géminis

El Diez de Copas

La clave del éxito será poner en acción sus cualidades más positivas tanto mentales y emocionales. Viene una semana de reconocimiento por todo el esfuerzo que le pones al trabajo. Estabilidad y equilibrio económico llegan a ti en estos momentos que las deudas te preocupan mucho. La carta es clara con respecto a la relación, dice que estás plena y feliz con esa persona y que esto puede llegar a ser tan fuerte que ambos decidan probar la convivencia para llegar a otro plano.

Cáncer

Cuatro de Espadas

Estás movilizándote para culminar una etapa en el plano profesional porque vienen cambios muy positivos. Aun cuando emocionalmente serán unos días difíciles, tienes que reflexionar y dejar atrás viejos esquemas y salir adelante. Resuelve diferencias con tu equipo para que todo fluya. La carta también te indica que cambies de actitud, que no todo lo que sucede es malo y que en la medida que sientas que sana tu corazón, vas a encontrar el camino para tener esa persona especial.

Leo

El Carro

Tienes varios días dando todo de ti para sacar esos proyectos que pusieron en tus manos. Si ya te ganaste la confianza no te desgaste y ocúpate de otras cosas como tu vida personal para equilibrar las emociones. Relájate un poco, algunas cosas no van a la velocidad que esperas, pero se van a concretar en los próximos días. Celebra la vida porque tienes salud y amor. Ese ser incondicional, que te quiere bien y te valora llegó a ti cuando menos lo esperabas, así que disfruta de esta plenitud.

Virgo

El Mago

Tienes que aprovechar esta semana para adaptarte a los cambios y ajustes en el plano laboral. Vas a culminar un proyecto por el cual te esforzaste para que sea aprobado y lo vas a lograr con éxito. Bájale al estrés porque esos ataques de ansiedad te van a afectar la salud. La carta también te indica que le bajes dos al ego, porque eso te trae problemas con la pareja y no es justo en momentos que sabes que necesitas de su apoyo. Conviértete en la columna vertebral y en el apoyo de esa persona.

Libra

El Cinco de Bastos

Competencias y rivalidades en el plano profesional te vas a conseguir en todos lados y tu paciencia puede más que cualquier cosa. Toca salir adelante con lo que tienes en las manos y seguir tu intuición que nunca te ha dejado mal. Hay rachas que pasan, así que deja a un lado la preocupación y dedícales más a los proyectos. La carta te dice que tener pareja no es solo para tener sexo o para salir de la rutina. Es más que eso, es ser compañeros en las buenas y en las malas y por eso mereces que esa persona esté allí para ti.

Escorpio

El Seis de Espada

Reflexiona porque todos cometemos errores, tú no eres la única así que reprograma tu mente a lo positivo y a las buenas vibras. Hay cosas que no está bien, pero no por eso te vas a detener. Concéntrate en buscar soluciones para que puedas estar tranquila y en armonía contigo misma y con quienes están a tu alrededor. El amor está allí, muy cerca de ti, apoyándote y fortaleciéndote para que salgas adelante. No celes, no seas posesiva, no pierdas el tiempo en eso.

Sagitario

El Cinco de Oros

Si decidiste que este es el mejor camino para lograr que los proyectos avancen, no te detengas por lo que dicen los demás. Hazle caso a tu intuición para que veas los frutos muy pronto y sé prudente a la hora de delegar funciones para que se mantenga el buen ambiente laboral. La carta te indica que, aun cuando el camino está lleno de piedras, va a triunfar el amor y tú y tu pareja se van a consolidar en la medida que los dos reflexionen sobre sus diferencias.

Capricornio

El Rey de Espada

La carta te advierte que debes tener mucho cuidado esta semana de emitir juicios que puedan de alguna manera dañar tu relación laboral. No permitas que la duda te paralice y sigue adelante, pese a los cambios que se avecinan. La paciencia y la tolerancia serán tus mejores aliados. Cuidado cómo le dices a tu pareja que tienes algunas molestias por algo que él hizo. Trata de hacerlo con madurez, sin reclamos extremos, que no se vea como celos exagerados.

Acuario

El Rey de Oros

Las puertas de la prosperidad y el éxito están abiertas para ti porque tienes las habilidades y el talento necesario para estos negocios, pero eso no puede llevarte a malgastar. Por el contrario, prudencia con el dinero y aprovecha la buena racha para ahorrar. Esta carta tiene mucho poder, te indica que todo está en orden, pero también de mucho cuidado de no caer en el ego y la falta de humildad porque te va a traer problemas con tu pareja. Los dos son explosivos y deben tenerse paciencia.

Piscis

El Cinco de Espada

Será una semana un poco difícil porque te conseguirás con algunos conflictos en el plano profesional que debes evitar a toda costa porque te pondrán en un aprieto innecesario. No estás para generarte más problemas de los que ya tienes. Ve con cuidado, asume errores y trabaja en función de enmendarlos. Recuerda que la prudencia es un arma poderosa que se debe utilizar en lo laboral y en tu vida sentimental. Tu pareja estará allí en todo momento para apoyarte cuando lo necesites.