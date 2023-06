5 signos con un golpe de suerte por el beso celestial entre la Luna y Júpiter a partir del 13 de junio

Un beso celestial entre la Luna menguante y Júpiter presenciaremos en el cielo a partir del 13 de junio, una energía que activará la abundancia, el amor y la suerte.

la Luna menguante, ya notablemente más delgada, se posicionará muy cerca de Júpiter, dando lugar a una bella estampa.

Esta conjunción activa la energía positiva de Aries, Tauro, Leo, Sagitario y Acuario, quienes tendrán grandes avances en materia de negocios y finanzas.

Aries

Los nativos de este signo están en constante crecimiento y los próximos días estarán en un lugar donde les van a reconocer por todo el esfuerzo por sacar adelante varios proyectos. Un dinero llegará a sus manos y deben ser muy prudentes de dónde invertirlo porque de ello depende que el futuro inmediato sea de abundancia y fortuna. Hay decisiones que debes tomar por el bien de la familia, así que no temas en hacerlo porque vas a lograr cosas importantes por el beneficio de todos.

Tauro

Te llega una muy buena oportunidad de negocio que no pueden dejar pasar. Los nacidos bajo las influencias de este signo deben estar preparados porque en cualquier momento les darán la respuesta de un préstamo para arrancar con el emprendimiento que los independizarán financieramente. La suerte está de tu lado, lo que hagas de aquí en adelante terminará exitoso y podrás ayudar a todos aquellos que te apoyaron hasta este momento.

Leo

Estás en busca del poder y la fortuna y tienes el ímpetu y el liderazgo para lograrlo, además los astros están a tu favor. Un grupo de personas de poder te brindarán su apoyo para que eches a andar los negocios que en otras manos no prosperaron. Confían en tu intuición y tu inteligencia, así que vienen momentos de arduo trabajo y de muy buenas recompensas que te harán solventar algunas deudas que te preocupan.

Sagitario

Tu crecimiento profesional ha sido muy lento, pero la conjunción de la Luna con Júpiter va a acelerar los procesos de tal manera que serán escogidos para proyectos importantes. Las finanzas van a mejorar considerablemente porque tendrás en tus manos la responsabilidad de los negocios más grandes. Aprovecha esta oportunidad para mejorar tus relaciones sociales. No le hagas caso a personas negativas que no les gusta tu avance. Enfócate que el éxito lo tienes garantizado.

Acuario

El trabajo y la dedicación que le has puesto en los últimos meses a los negocios traen los frutos que esperabas. Hay decisiones que vas a tener que tomar en función de arrancar nuevos negocios que te ponen en tus manos. Firmeza y determinación y no dejarse llevar por las habladurías serán la clave para que avancen con éxito. Una buena racha de suerte llega a ti y con ella un dinero que no esperabas y que te servirá para salir de algunos compromisos. Aprovecha.