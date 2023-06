Horóscopo: en Luna Llena estos son los números de la suerte por cada signo del 6 al 12 de junio

Así como día a día conocemos cuál es el destino para cada signo del zodiaco, la numerología nos permite conocer cuál será el número y sus combinaciones que ayudará a lograr la fortuna y la suerte. Prepárate para conocer los números que esta semana vibran contigo.

Aries

Es una semana en la que verás las recompensas de tanto esfuerzo en el trabajo. Tienes que confiar en ti misma para avanzar al éxito. Un dinero que te debían, llega a tus manos y te sacará de muchos apuros.

Sus números de la suerte son: 4, 13 y 30

Tauro

Es una semana en la que debes resolver algunos conflictos para que los negocios y las relaciones de trabajo fluyan. No desesperes si en algún momento sientes que no te hacen caso. La paciencia será el arma para que veas las cosas de manera diferente.

Sus números de la suerte son: 6, 24, 38

Géminis

Tienes que bajarle al carácter para que puedas lograr que todos los que están a tu alrededor trabajen con un solo objetivo, incrementar las finanzas. Tu sabes cómo ejercer el liderazgo y colocar a cada quien en su lugar para que cada uno ponga su grano de arena.

Sus números de la suerte son: 9, 21 y 46.

Cáncer

Los próximos días son muy importantes para organizarte, pues será el momento de que todos escuchen cuáles son las propuestas que traes para mejorar en los negocios. Te irá muy bien.

Sus números de la suerte son: 1, 11 y 32.

Leo

Esta es una semana de golpes de suerte inesperados, así que prepárate porque en lo laboral estarás tocando puertas para mejorar en los negocios y en lo personal vas a culminar una etapa que te permitirá luchar por un ascenso.

Sus números de la suerte son: 2, 12 y 26.

Virgo

Es una semana muy atropellada, pero vas a salir airosa de algunos problemas. La familia necesita de ti en estos momentos, así que brindarles mucho apoyo, sin abandonar el trabajo porque necesitas que las finanzas se incrementen.

Sus números de la suerte: 5, 19 y 43.

Libra

No te sientes cómoda donde estás y para darle un giro a tu vida profesional, debes estar dispuesta a cambiar. Así que esa oportunidad que te ofrecieron no la puedes dejar perder. Toma la decisión que no te vas a arrepentir.

Sus números de la suerte son: 8, 17 y 41.

Escorpio

Un negocio que no avanzaba, vas a encontrar la forma de hacerlo arrancar. Ármate de paciencia y mucha tolerancia con los que están a tu lado en esto. Asume errores para que puedas liberarte de cargas.

Sus números de la suerte son: 8, 13, 24.

Sagitario

No puedes estar con esa actitud de derrota porque algunas cosas no salieron como esperabas. Cárgate de energías positivas, deja el pasado atrás y avanza para que brilles en lo profesional. Eres inteligente y con mucha fuerza de voluntad. No necesitas más.

Sus números de la suerte son: 2, 14 y 49.

Capricornio

Esta es una semana donde debes poner todo de tu parte para que ese proyecto arranque o tendrás que empezar de cero. Todo depende de la firmeza con la que tomes decisiones. No dejes escapar el éxito y la prosperidad que tienes en tus manos.

Sus números de la suerte son: 1, 16 y 48.

Acuario

Hay decisiones que des tomar que te van a costar mucho. No dejes que el desanimo tome terreno en tu vida. Por el contrario, llénate de energía positiva y piensa muy bien cada paso que vayas a dar.

Sus números de la suerte son: 5, 14 y 44.

Piscis

Debes trabajar muy duro por todas las metas que quieres cumplir. A veces quieres todo acelerado y no se puede. Las cosas a su tiempo. Recibes un dinero que debes pensar muy bien en qué invertirlo para sacarle provecho.

Sus números de la suerte son: 3, 15 y 47.