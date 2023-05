Converse reunió a la comunidad creativa de Bogotá para celebrar la reapertura de su tienda en la Zona T

Converse ha reabierto su tienda de Bogotá ubicada en la Zona T, con un amplio surtido de productos y una experiencia de venta al por menor curada para emocionar al cliente local. La tienda en la Zona T servirá como un espacio para aprovechar la creatividad, fortalecer la marca y conectar con la juventud colombiana.

Converse celebrará la reapertura de la tienda el jueves 27 de abril, presentando su última campaña de marca local centrada en la música. Los artistas musicales emergentes actuarán y los invitados podrán participar en la personalización de productos, mientras disfrutan de buena música y obtienen un primer vistazo a una variedad de estilos de calzado y ropa para hombres, mujeres y niños. El nuevo espacio fue diseñado para estar a la vanguardia de las preferencias del consumidor moderno y mostrar las últimas colecciones de la marca.

Para destacar la riqueza de la creatividad juvenil y el apoyo de la marca al arte y la vida urbana en la Zona T, Converse junto con la artista Paula Toro crearon un mural dentro de la tienda “El mural comienza sobre un muro de hormigón que representa Bogotá y su vida urbana. Un personaje colorido emerge de la pared a medida que su rostro se expande. Vemos dentro de su mente cómo crea un mundo con posibilidades infinitas. La vida comienza a crecer a su alrededor, fusionándose con las murallas de la ciudad. Las líneas y figuras geométricas representan las conexiones que permiten que la vida florezca en Bogotá, la vida como personas, la vida como movimiento, la vida como naturaleza. La vida continúa expandiéndose y un par de Chuck Taylors crecen de una rama. Representan el estilo de vida peatonal dentro de la ciudad, una vez más representa el movimiento y la vida urbana.” comenta Toro sobre su obra.

La tienda, ubicada en la Zona T, un lugar icónico de Bogotá y reconocido por ser uno de los espacios más exclusivos de la región, donde converge la variada actividad cultural de Colombia, rodeada de color, festivales, y la moda, ofrecerá la gama de productos más diversa de Colombia, incluyendo clásicos Converse junto con las últimas colaboraciones y lanzamientos de productos. La tienda en la Zona T continúa siendo la tienda insignia de la marca en el país, como parte de las 16 tiendas de Converse en Colombia.

“La actualización del concepto de tienda Zona T es parte de nuestros esfuerzos para garantizar que estamos proporcionando constantemente a nuestros consumidores una experiencia de marca elevada que es coherente con nuestras tiendas en todo el mundo. Bogotá y la Zona T siempre han sido lugares importantes donde nuestra marca puede conectarse con la juventud creativa. Sabemos la importancia de conectar con nuestros consumidores en los puntos de contacto adecuados para que se inspiren para llegar a los límites de la creatividad y perciban a Converse como un facilitador de ese progreso.” dijo Dan Brausch, VP, GM Converse Global Partner Markets.

La oferta de productos en la tienda incluirá los clásicos Chuck Taylor All Star y nuevos estilos como los Chuck 70, Chuck 70 AT-CX Platform, Run Star Motion: Ox y High, Chuck Taylor All Star Move: Ox and High, Chuck Taylor Lugged 2.0 Black & White.