Horóscopo de hoy: domingo 30 de abril para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes mucha energía y debes aprovecharla para salir, respirar aire puro y darle al cuerpo y a la mente el descanso que merece para empezar una semana llena de optimismo. En el amor, la relación está pasando por un momento muy caótico. Busca resolver esas diferencias antes de que suceda algo peor.

Tauro

Tienes algunos problemas de salud que te generan mucha preocupación. Pero tranquila que todo va a estar bien. Necesitas mucho descanso y cero molestias. En el amor, tu pareja te apoya en tus decisiones, ahora te toca a ti apoyarlo a él en estos momentos difíciles.

Géminis

Esta ha sido una semana muy difícil y hoy es un día en el que necesitas relajarte y descansar para recobrar energías y seguir adelante con los proyectos. En el amor, un amigo te buscará porque necesita de tu apoyo y eso te traerá problemas con tu pareja. Maneja las cosas muy bien.

Cáncer

Te sientes con las energías muy bajas y eso es el estrés que te genera el trabajo. Hoy pon un poco de tu parte para darle descanso a cuerpo y a la mente. En el amor, deja de ilusionarte con personas que no quieren ir más allá de una salida. Tu mereces algo mejor.

Leo

Es un día para organizar muchas cosas que habías descuidado en tu hogar. La familia necesita de tu presencia para que los puedas ayudar en una decisión que deben tomar. En el amor, esa persona especial que quieres en tu vida no se consigue encerrada. Sal con las amigas, diviértete. No todo es trabajo.

Virgo

Después de vivir una semana de muchas tensiones, tu familia hoy te recompensa con una bonita reunión para celebrar tus triunfos. Disfrútalo. En el amor, no dejes que cosas del pasado dañen la relación que estás construyendo. Sigue adelante.

Libra

Hoy te sientes maravillosamente bien, irradias energía positiva y eso te ayudará a regalarle a la familia ese entusiasmo que tanto necesitan en estos momentos. En el amor, una persona se acercará a ti con la intensión de tener algo contigo. Déjalo conquistarte que te puedes llevar una sorpresa.

Escorpio

Empiezas el día con mucha fuerza y buen humor, así que aprovecha para salir y buscar a las amigas y disfrutar de buenos momentos juntas. En el amor, sal del pasado porque si no lo haces no estarás preparada para recibir las cosas buenas que te tiene deparado el universo.

Sagitario

Sal, muévete, respira aire puro, comparte el frescor de la naturaleza. Es un día para dedicarlo a ti, a tu cuerpo, a liberar las tensiones porque la semana que empieza será de mucho trabajo. En el amor, estás entre dos amores y debes tomar una decisión pronto.

Capricornio

Controla el estrés y busca una actividad que te ayude a relajarte y a sentirte liberada de tantos problemas. Hoy es un buen día para comenzar a planificarte en función de tu salud. En el amor, actúa con prudencia con la familia porque están en un momento de mucha vulnerabilidad económica.

Acuario

No te mortifiques ni te deprimas porque las cosas en el trabajo no están saliendo como lo esperabas. Hay momentos buenos y malos y depende de uno tomarlos como experiencias. Hoy no pienses solo descansa. En el amor, sal con tus amigas, desahógate. Te vendrá muy bien.

Piscis

Necesitas distraerte, salir de la rutina del trabajo a la casa. Piensa en una actividad que te permita salir y que además te libere del estrés que te generan los problemas de trabajo. En el amor, atraviesas un momento difícil en tu relación. Solo vas a poder solucionarlo propiciando una conversación.