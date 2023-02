Impresionante: Esta mujer se sacó una rata que se había colado dentro de su blusa

El video de una abuelita ha causado sensación en las redes sociales, y es que sorpresivamente traía una rata por debajo de su ropa.

A través de un video compartido desde la cuenta de TikTok @woahdude, se muestra a la abuela quien se encontraba aparentemente haciendo una fila en la calle, con cierta incomodidad con la ropa que llevaba puesta en la parte superior, por más que intentaba movérsela o acomodársela, seguía sintiendo cierta molestia sin saber qué era lo que le pasaba.

El hallazgo inesperado dentro de su blusa

“Esta señora dijo que podía sentir algo arrastrándose sobre ella”, se puede leer en los subtítulos del video. Otra persona se acerca para auxiliar a la señora de la tercera edad, ayudándola a remover su ropa pero nada parecía servir, hasta que en un momento la abuelita señala su espalda con desesperación y se puede ver claramente como algo camina por debajo de su ropa rápidamente.

Es cuando inesperadamente salta una rata hacia el suelo y huye, ocasionando espanto entre las personas que se encontraban alrededor de ella y entre los internautas que han visualizado el video a través de las plataformas.

Afortunadamente la abuela se dio cuenta y pudo zafarse rápidamente de la rata. El video ha reunido miles de reproducciones y comentarios de los internautas en los que expresaban su asombro por la actitud pasiva de la abuelita “Yo todavía estuviera gritando, y brincando como loca”, “Una señora muy valiente, la verdad yo me desmayo de impresión”, “Dios mío, qué terror, ¿La abuela no se asustó?”, “Yo me muero”, “Yo me quito mi blusa”, “El pánico más grande si es a mí”, fueron solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

