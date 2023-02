Horóscopo de hoy: martes 21 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que ser muy prudente a la hora de tomar la decisión sobre lo que debes hacer para que la familia avance económicamente. No debes confiar en todo lo que te dicen. Te irá bien en el trabajo, si mantienes la calma en todas las circunstancias porque necesitas más que nunca sacar adelante estos proyectos para saldar deudas. En el amor, debes ser tu quien propicie la armonía con tu pareja. Ya deja las peleas y los debates estériles y dedíquense a amarse. No seas impulsiva, bájale al carácter.

Tauro

Tus jefes te van a demostrar la confianza que tienen en ti en este día, así que prepárate para cumplir con las metas y los objetivos que te propongan. Aparecerá alguien en tu trabajo que va a ser un factor de conflicto, mientras estés enfocada en lo tuyo sabrás sortear esa situación. Los astros están a tu favor en el plano profesional. En el amor, es un momento muy favorable para la conquista y las relaciones en general. Organízate para que veas que muy pronto el plano sentimental va a cambiar.

Géminis

Tus condiciones laborales van a mejorar considerablemente y con ello tu economía que tanto te preocupa. Trata de no contar tus planes y estrategias porque te roban las energías. Trata de no convertir cualquier pequeño problema en un conflicto para que no pierdas credibilidad. En el amor, tendrás que tomar alguna decisión importante pronto con tu pareja que les hará cambiar la vida del cielo a la tierra.

Cáncer

Debes concentrarte en los negocios porque si bajas la guardia puedes perder mucho dinero y el objetivo es mejorar las finanzas lo más pronto posible para alcanzar las metas propuestas. A veces el trabajo te sobrepasa y debes buscar la manera de concentrarte en lo importante. En el amor, tienes que salir, divertirte y olvidarte de esa persona del pasado que no te conviene. Recuerda que la decisión que tomaste, difícil, era necesaria para tu paz mental.

Leo

Tienes que tener iniciativa y creatividad en tu trabajo para que tus superiores puedan valorarte y que alcances ese incremento en tus finanzas por el que has estado luchando. Frena los gastos innecesarios. Hoy será un día de noticias que vas a tener que encarar con firmeza en el plano profesional. Sigue tu intuición. En el amor, no fuerces las situaciones con esa persona que quieres atrapar. Se espontanea, y cariñosa que poco a poco lo vas a tener en tus manos.

Virgo

Estabas un poco desequilibrada emocionalmente y eso te estaba generando problemas en el trabajo. Tranquila y mucha paciencia que pronto las cosas van a cambiar. De ja de preocuparte por las habladurías y céntrate en lo que debes sacar adelante para que puedas producir por tu bienestar. En el amor, cuida tus relaciones familiares, te darán más satisfacciones de lo que piensas. Debes buscar más acercamiento de tu pareja con tu vida social.

Libra

Tenes que pensar dos veces los pasos que vas a dar en lo económico porque las cosas no andan muy bien. En el plano profesional ármate de paciencia y evita complicaciones porque los negocios están muy estancados, pero esta situación tiene tendencia a mejorar con el tiempo. No es el mejor momento para pedir dinero prestado, sino para ahorrar. En el amor, cuida esa persona que llegó a tu vida para darte amor y ser tu fiel compañero. No dejes que tus impulsividades y celos dañen la relación.

Escorpio

Tienes que organizarte y planificar las estrategias para presentarlas a tus superiores para que aprueben y el negocio empiece a andar, porque si no la economía no va a mejorar en el corto plazo. Si ordenas tus prioridades vas a lograr salir del atolladero en el que estás metida. En el amor, no hagas caso a los chismes y a las intrigas de terceros. Tu relación es de dos y lo que suceda entre ustedes deben solucionarlo en pareja.

Sagitario

Organiza bien tu tiempo, es lo que necesitas para que todo te salga bien en los negocios. Vas a tener muchas reuniones que pondrán en alto tu nombre y lograrás muchos éxitos. Dialoga con los demás y podrás resolver los problemas pendientes. Es una buena oportunidad para presentar buenas estrategias. Mucha suerte. En el amor, cuida a tu pareja, personas como esa no se consiguen a la vuelta de la esquina. Ponte creativa y ama con confianza.

Capricornio

Mantén la calma en el plano laboral porque la situación está muy difícil y turbulenta con los superiores. Tú serás ese punto medio para lograr el equilibrio que ellos buscan con el equipo que manejas. Salir de la rutina te hará pensar mejor las cosas para resolver los problemas. En el amor, busca la armonía en tu vida y para ello debes bajarle dos a tu carácter. Tu pareja necesita de tu apoyo, no lo atosigues. Los conflictos solo llevan a estar de mal humor y alejados el uno del otro.

Acuario

Hay un dinero que te debían y que llegará pronto a tus manos, procura invertirlo en un buen negocio. En el plano profesional, estás en un buen momento y debes aprovecharlo para crear y planificar. Hay un conflicto que va a salir a la luz y que debes solucionar, manejando la situación con prudencia y con las palabras adecuadas. En el amor, sal del aburrimiento el hecho que no tengas pareja no quiere decir que te vas a encerrar y te vas a olvidar de tu vida social.

Piscis

Llego el momento que te valoren como profesional y te den la oportunidad por la que luchaste todo este tiempo. Tranquila que ya ese proyecto está en tus manos. Asegura cada paso que das y cuida con firmeza y determinación los avances que se produzcan porque son tus logros. En el amor, estás seductora y quieres pasión, pero estas solas. Lo primero que debes hacer es buscar la manera de salir, divertirte y prepararte para el encuentro con una persona especial.