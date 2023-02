Queda atrapada en un columpio y tienen que llamar a los bomberos

Por algo los columpios son solo para niños. Una serie de videos de una joven estadounidense atrapada en un columpio es super viral en TikTok, ya que entre todas las grabaciones, hay poco más de 117 millones de reproducciones.

La chica se llama Keira. Quiso balancearse en un columpio, pero no pudo salir, quedó atascada, por lo que tuvieron que llamar a los bomberos para poder sacarla.

El caso lo publicó su mamá Marie Spencer en su cuenta de Tiktok @mariespencer1978. La mujer difundió cuatro videos, donde se observa cómo los bomberos hacen distintas maniobras para sacarla.

“Solo mi hija Keira se puede quedar atorada en un columpio”, dice la descripción del primer video, que hasta la tarde de este lunes tenía 32,6 millones de vistas.

El columpio donde la jovencita quedó atascada, es una especie de caucho o llanta. Su trasero, sus muslos y parte de su espalda quedaron incrustados en el orificio de la llanta. No podía salir, incluso a los tres bomberos que llegaron para auxiliarla, les fue difícil.

Los uniformados, una mujer y dos hombres, tuvieron que aplicar varias técnicas. Al principio, todas resultaron fallidas. Cuando Keira gritaba, era señal de que le hacía daño, así que dejaban de intentarlo y seguían de otra manera.

Keira gritaba cuando le hacían alguna maniobra que le dolía, pero luego trataba de tomarse el momento como una broma, se reía y hacía muecas ante la cámara de quien la grababa, quizá sin imaginarse que esto la haría viral.

Finalmente, los bomberos logran sacarla. No se sabe cuánto tiempo estuvieron luchando para liberarla. Todos esperan que la jovencita haya aprendido la lección de que los columpios son para niños.

Reacciones

La serie de publicaciones tiene miles de comentarios. La gente bromeaba por el hecho y hacían toda clase de bromas. Otros se tomaron con seriedad el asunto, alertando sobre el peligro que corre un adulto al sentarse en columpios de este tipo.

“Si yo fuera bombero en esa situación no podría ayudar por estar muerto de risa”, “Mi mamá ya me hubiera sacado de una patada”, “yo pensando en por qué no cortaban la goma”, “era más fácil romper el neumático”, fueron algunos de los comentarios.