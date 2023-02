Mujer sorprende con su cambio al convertirse en fisicoculturista a los 60 años

Una mujer contó cómo se convirtió en fisicoculturista a los 60 años. Se llama Ilene Block, quien en dos años perdió 29 kilos. Su participación fue completa, tanto que ahora participa en competencias. Compartió su experiencia dejando claro que no hay edad para alcanzar lo que se quiere.

Block es una abogada de Hawái que siempre quiso hacer culturismo, pero su profesión y la crianza de sus hijos, no le permitía ocuparse en esto por la demanda y disciplina que exige un entrenamiento de este tipo.

La historia la reseñó The Mirror, que detalla que en el 2020 Ilene decidió comenzar dieta y ocuparse en el culturismo.

Entrenaba de manera frecuente, pero ahora lo hace seis veces a la semana.

La abogada contó que su inspiración fue ver a Joan MacDonald, una abuela fisicoculturista de 76 años.

“Joan comenzó su viaje de acondicionamiento físico a los 70 años, por lo que no tenía excusa porque mi cumpleaños número 61 se acercaba. Entonces, en febrero de 2020, me inscribí en un programa basado en macros y decidí que no importaba cuánto tiempo fuera para tomar el tiempo que funcionó. Dentro de un año perdí 40 libras y me sentí muy bien”, dijo Ilene en líneas de The Mirror.

Comienzo

La mujer relató que en febrero de 2020 se inscribió en un programa basado en macros. En el primer año perdió 40 libras. A la fecha, ya van 29 kilos perdidos.

Contactó a un entrenador experto en preparar mujeres de 50 años. “Le pregunté si estaba listo para entrenar a una mujer de 60 años para que se preparara para un espectáculo y todo comenzó a partir de ahí”, contó.

La abuela ya ha participado en dos competencias y su meta es seguir en más espectáculos, algo para lo cual debe mantener una dieta estricta y un duro entrenamiento.

Destacó que no puede creer que ahora ella pose con bikini en competencias, y lo mejor, es que se siente segura.

“Es increíble. Una amiga mía me dijo que las mujeres se vuelven invisibles después de los 50 años, y no estoy para nada de acuerdo con eso. Quiero demostrar que los estereotipos no son ciertos y que las mujeres pueden hacer lo que quieran en cualquier lugar o años”, expresó.