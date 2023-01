Le prohíben entrar a centro comercial por tener una camiseta que dice “Jesús Salva”

Un video tiene la polémica desatada en las redes sociales. Se trata de una grabación en la que se aprecia cuando le impiden la entrada a un hombre en un centro comercial de Minnesota, Estados Unidos, por portar una camiseta que dice “Jesús Salva”.

“Automáticamente asumí que esto estaba en el extranjero, pero está aquí en Estados Unidos”, dice el usuario @LivingGodsTruth con el video en Twitter.

“Si quieres comprar aquí, debes quitarte esa camisa”, le dijeron los miembros de seguridad al hombre, quien se queda explicando que él no ha dicho, ni hecho nada malo como para que no lo dejen entrar.

“Yo no dije nada, yo no hablé, yo no dije nada. Solo fui a Macy’s”, expresó.

Los uniformados le contestan: “Te estoy dando varias opciones. Puedes quitarte la camiseta y puedes ir a Macy´s para hacer tus compras... o, puedes abandonar el centro comercial ¿Está bien?”.

Mientras tanto, las personas alrededor graban el hecho.

Debate

El caso fue el pasado 7 de enero. En las redes, los usuarios debaten sobre el derecho de cualquier persona a vestir como quiera en cualquier lugar, y a profesar sus creencias.

“No hay forma de que esto suceda en Estados Unidos. Tiene derecho a la libertad de expresión para usar esa camiseta y derecho a la libertad religiosa para practicar su fe en lugares públicos. Más gente debería llevar camisetas cristianas a ese centro comercial”, manifestó alguien.

Otro refirió “no conozco la historia de fondo de este, pero los policías de los centros comerciales no son mis favoritos. Dicho esto, si soy honesto, también aprecio ir allí y comprar sin proselitistas de baja calidad que intenten salvarme con sustos del fin del mundo, pero así soy yo”.

“Esa es una pregunta interesante: ¿los centros comerciales son espacios públicos o privados? El guardia dijo privado pero creo que se supone que es ‘público’ a pesar de que es propiedad de una empresa privada. ¿Se aplica aquí el derecho de primera enmienda?”, afirmó alguien más.

“¡Eso no puede ser verdad! Me pregunto si me echarían por usar mi camiseta de Let’s Go Brandon.”, fue otra respuesta a @LivingGodsTruth.