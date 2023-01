La reacción de un niño “chillón” cuando su madre finge que lo vende

Iba a comprar unos Cheetos, pero encontró a la vendedora regañando a su hijo, por lo que decidió ayudarla como mamá, simulando que también le iba a comprar al infante. La idea era darle una lección al pequeño

Así se observa en un video que está viral con millones de vistas en TikTok a través de la cuenta @alvinyakitory1 de la tiktoker Alvin Yakitory.

“Señora, ¿Me puede dar unos Cheetos? Ohh ¿Me vende a ese niño chillón?”, dice Alvin, mientras el niño la observa.

La mamá responde: “Te lo regalo”, por lo que el niño enseguida violeta a mirarla. La mujer sigue “con la compra de tus Cheetos te llevas al niño chillón gratis... Ya se lo paso”.

“Ehh”, celebra la tiktoker, destacando que ahora sí podrá ser invitada por sus amigas a las fiestas de sus hijos. “Voy a adquirir uno (un niño)”, expresa.

El pequeño empieza a llorar y solo nombra a su mamá, quien lo toma del brazo y lo lleva hasta donde está la compradora.

El chiquito grita, mientras la tiktoker refiere “gracias, buenas compras”.

Viral

El video desató las risas de millones de usuarios. En la descripción de la publicación @alvinyakitory1 aclara: “Ningún niño fue lastimado o vendido, es un excelente actor y lloro por qué se lo pedimos”.

Los comentarios no se hicieron esperar. “jajaja estuvo bueno”, “un clásico de la cultura mexicana”, “me encanta el “buenas compras” y el niño con un trauma de los buenos jajaja”, “épico al final “buenas compras” cazando buenos ofertones”, “jaja, buena esa”, “lo que mi mamá me decía cuando me portaba mal”, “a mí me lo hacían con los policías”, fueron algunos mensajes de los usuarios.

Mientras unos se divertían, otros se lamentaban por el sufrimiento del niño.

“Pobrecito”, “pobre niño, no sean así, creo que estaba tranquilito para que le hagan eso”, expresaron.