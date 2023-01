Estaba embarazada, pero no sabía porque menstruaba y sus pruebas de sangre eran negativas

Dicen que las pruebas de sangre son efectivas para determinar un embarazo, pero la historia de Fernanda Espinoza demuestra que no es así. La mujer se hizo tres de estas pruebas y todas resultaron negativas.

La joven contó su caso en su cuenta de TikTok @_fernandaa.16, donde su experiencia se hizo viral.

Expresó que se sentía rara, por lo que se hizo una primera prueba, pero esta salía negativa. Además, le llegaba su periodo menstrual, lo que la hizo reafirmar el descarte de un embarazo.

Fernanda también tenía una aplicación de app para llevar el control de su regla, y esta no fallaba.

“No era menstruación normal. Los sangrados fueron por otro motivo. Las pruebas que me hice fue porque mi ginecóloga me mandó a hacérmela por un problema hormonal. No salía nada porque era muy pronto para ver un embarazo”, relató en su cuenta de TikTok.

Los vómitos y las náuseas seguían, pero igualmente sus menstruaciones. Su ginecóloga optó por ordenarle una prueba de orina y una ecografía.

Ante la continuidad de sus periodos y los resultados negativos de las pruebas de sangre de embarazo, la joven acató lo que decía su doctora sin imaginarse que esperaba un bebé.

Se hizo la prueba de embarazo con la orina y ¡sorpresa!: “Embarazada”. Luego, todo quedó confirmado con el ecograma: Tenía cinco meses de embarazo. Quedó estupefacta. No lo podía creer. Veía y veía, y sus ojos le ratificaron, que efectivamente allí estaba la criatura.

¿Por qué hay embarazadas que tienen sangrado?

El caso de Fernanda no es único. Sí es posible que una embarazada presente sangrado, lo que puede llegar a confundirse con la regla.

“Estos sangrados son más escasos y presenta otro color. Se producen por la implantación del óvulo fecundado. Cuando el embrión llega al útero se ‘entierra’ en el tejido uterino eso provoca la rotura de vasos, que se expulsa en forma de sangrado”, explicó el ginecólogo Fernando Martín Caballero en Natalben.

Este mismo medio detalló que la “falsa regla” o sangrado de implantación se produce entre el día 21 y 24 después de la regla. Sus síntomas son parecidos al de una menstruación, tales como dolor de vientre, en las mamas.

La diferencia es que el color de la sangre es distinto, puede ser rosado o rojo con marrón, es menos espesa y sin coágulos.