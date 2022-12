Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este jueves 29 de diciembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Uriel

Saca de tu vida y de tu corazón a todas esas personas que te han hecho daño y abraza a quienes han estado contigo en momentos difíciles. Invoca al ángel Uriel para que te proteja de todo mal y puedas continuar tu camino a la prosperidad.

Tauro

Arcángel Zagzagel

Tienes que sanar tu corazón de las heridas del pasado porque de ello depende que avances al futuro. El ángel Zagzagel no te abandona y estará allí para ayudarte a traspasar todos los obstáculos que hay en tu camino.

Géminis

Arcángel Sariel

Sientes que no has sido justo contigo, pero tienes la fuerza de voluntad y la determinación que no permitirán que decaigas en ninguna circunstancia. Pide al ángel Sariel que te tome de la mano y te ayude a salir de esa etapa difícil. Con fe lo vas a lograr.

Cáncer

Arcángel Renueco

Vienen cambios importantes a tu vida y debes prepararte emocionalmente para recibirlos. Lo vas a agradecer porque avanzarás en cosas que pensabas que no lo lograrías. El ángel Renueco estará allí para ayudarte cuando sientas que ya no tienes fuerza.

Leo

Arcángel Dobiel

No temas demostrar tus sentimientos, no le harás daño a nadie y tú te desahogarás y dirás todo aquello que te tiene presionada y angustiada. El ángel Dobiel estará contigo cuando sientas que la debilidad te atrapa.

Virgo

Arcángel Cervill

Tienes que tomar decisiones que te permitirán avanzar y ayudar a tu familia a alcanzar el equilibrio y la armonía necesarios para seguir adelante. Pídele al ángel Cervill seguir a tu lado para que en momentos difíciles sientas que su luz divina te protege.

Libra

Arcángel Hamiel

No estás pasando por un buen momento en el amor, pero eso no significa que te vas a desanimar. Por el contrario, ármate de fuerza para superar este momento. El ángel Hamiel te indica el camino a seguir para salir de este trance difícil de la vida.

Escorpio

Arcángel Anael

El amor llega a ti para sanarte de las heridas del pasado. Tienes que darte la oportunidad de conocer, abrazar y entender que este aprendizaje te ayudará a ser mejor cada día. Anael es el ángel que te da el don de la sabiduría para seguir adelante.

Sagitario

Arcángel Sensiner

No permitas que la tristeza invada tu mente y tu corazón. Tienes motivos para seguir luchando porque solo perdiste una pelea, no la batalla. El ángel Sensiner es tan poderoso que estará allí para ayudarte a comprender que esta experiencia es necesaria para comprender la vida.

Capricornio

Arcángel Kemuel

Si te ponen obstáculos en el camino ten la fuerza de voluntad y la determinación para traspasarlo. No te dejes vencer por el rencor. El ángel Kemuel está a tu lado y te ayuda a sanar tu corazón desde la bondad.

Acuario

Arcángel Camael

Tu ímpetu y carácter te permiten tener la fuerza suficiente para batallar contra la maldad y el ego de otros. La generosidad y la bondad deben ser tus mejores armas. Pide a Camael sabiduría para poder comprender y aprender de la experiencia.

Piscis

Arcángel Bariel

La verdad siempre debe estar por delante en tu vida, no permitas que influencias negativas te saquen del camino correcto. El ángel Bariel está allí para ayudarte a combatir el ego, los rencores y sanar tu corazón.