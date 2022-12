Nunca le habían celebrado el cumple y llora cuando lo sorprenden con una fiesta

La reacción de un hombre durante su fiesta de cumpleaños es viral en TikTok. Nunca le habían hecho una celebración por un año más de vida, motivo por el cual no pudo contener las lágrimas al ser sorprendido por su familia.

El protagonista de esta historia se llama Fernando. En su cumpleaños número 50, sus seres queridos le hicieron una fiesta sorpresa. El video de la sorpresa lo publicó su hermana Berenice en su cuenta @berenicalma de la referida red social.

Lo invitaron a la reunión diciéndole que era una posada. Se ve cuando le piden que quite un papel de la puerta. Él parece extrañado cuando va a quitarlo, no entendía porque le pedían eso. Cuando lo quita, se ve un letrero negro con letras doradas que decían. “1.972, Fernando 50 años”. Es allí cuando se da cuenta que es su cumpleaños.

“No era posada, era tu cumple”, le expresan, por lo que él sonríe de agrado. Le piden que abra la puerta de la casa, y lo primero que ve son globos dorados con la edad que está cumpliendo, 50. De fondo, se escucha la popular canción mexicana de cumpleaños “Las Mañanitas”.

Todos empiezan a abrazarlo, le regalan una franela que tenía grabado su año de nacimiento y su cumple 50. Es allí, cuando se le salen las lágrimas, las cuales se seca conmovido.

Según explica su hermana Berenice, nunca le habían celebrado un cumpleaños, porque cumple en Navidad. Cada año, todos se concentraban en la celebración navideña y obviaban su fecha de nacimiento.

“Cuando cumples en Navidad y nunca te hacen fiesta”, dice su hermana en TikTok.

Comentarios

Los comentarios de los usuarios de TikTok abundaron en la publicación, donde muchos destacaron que afloró el niño interior del cumpleañero.

“Su niño interior ya está feliz”, “que hombre tan noble hasta lloro de la emoción”, “cuando no sabes como reaccionar porque no sabias q era una fiesta que bonito se emocionó”, “no parece de 50, se ve más joven”, “se ve que le dio sentimiento de que era festejo para el, muchas felicidades”, “yo cumplo el 25, y todos crudos, no se quieren levantar”, expresaron algunos de los usuarios.