Joven canta a sus clientes mientras esperan su turno y se hace viral

Todos sabemos lo tedioso que puede resultar hacer una llamada y que nos coloquen música mientras estamos esperando por la operadora.

Muchas veces este hilo musical es de muy mala calidad, a tal punto, que es mejor cortar la llamada que esperar por varios minutos detrás de la bocina.

Una joven empleada de una agencia de viajes se ha hecho popular una idea para que sus clientes en espera se sientan mejor atendidos. Ella les canta a capela temas de artistas famosas y el resultado ha sido todo un éxito para ella y para la empresa en la que trabaja.

Es cantante

Estamos hablando de Noora H., una cantante profesional que comparte su tiempo entre la agencia de viajes y la música. Claro, que la joven no imaginó lo bien que caería su manera de atender al público que hace sus llamadas para solicitar los servicios de la agencia.

Uno de sus clips tiene más de 10 millones de reproducciones en la red social china Tik TOK. En la cuenta @noorahsinging deleita a sus oyentes con el tema ‘Made You Look’ de Meghan Trainor. La calidad impecable de la canción la está convirtiendo en una súper estrella de las redes.

Ella defiende su idea diciendo: ‘’Cantando a mis clientes para que no tengan que escuchar la m…da de música de espera’'. Noora también aparece en su cuenta cantando ‘Somewhere Only We Know’ con gran afinación, reseñó La Sexta.

Las reacciones

Los usuarios llueven en elogios para Noora, cuyo repertorio pasa de Mariah Carey a Adele sin ninguna dificultad. En varios videos de su cuenta se le puede ver cantando en su lugar de trabajo, en su casa y en su auto.

“Tu voz es como seda envuelta en una onda de sonido. Hermoso”; “Podría sentarme al teléfono y escuchar eso todos los días”; “Me moriría si alguien dijera ‘¿te gustaría que te cantara mientras aguantas?’ Yo diría que sí, por favor”; “¡Estaría tratando de cantar contigo solo para darme cuenta de que no tengo talento jajaja!”; “Por favor sea mi representante de servicio al cliente”, comentaron los usuarios en su canal.

