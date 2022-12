Acusan de abuso animal a mujer que tiñó el pelo de su perro de rojo y verde para verse cómo el Grinch

Con la llegada de la temporada navideña, cientos de millones de personas en todo el mundo comienzan a preparar los adornos y a cambiar la decoración de sus hogares, algunos hasta usan ropa alusiva a la festividad y esta mujer decidió meter a su perro dentro de la lista de cosas navideñas, llevándose fuerte críticas.

Quizás esta usuaria de TikTok haya llevado el espíritu navideño demasiado lejos, pues cientos de personas se volcaron en la sección de comentarios de uno de sus videos para recriminarla por haber teñido el pelo de su perro de manera exagerada, desatando toda una batalla campal entre internautas y hasta acusándola de abuso animal.

En su publicación viral, Ashley Spielmann, lleva su Schnauzer miniatura Rizzo a la peluquería donde pasa por un complejo proceso que tiñe todo su pelaje de blanco a verde y rojo “Cuando tu peluquero mata convirtiendo a tu perro en el Grinch” escribió la Tiktoker en el video.

En las imágenes se puede ver como el perro termina con la cabeza, las piernas y la cola de color verde y su cuerpo de rojo como una ilusión de llevar un disfraz. Si bien a Ashely le causó bastante gracia, a muchas personas les pareció realmente terrible lo que le hizo a Rizzo.

“Solo porque puedas, no significa que debas” escribió una persona en los comentarios, abriendo la puerta a las opiniones de muchas personas más, quienes estaban totalmente indignadas ante lo sucedido con la mascota de la Tiktoker y hasta etiquetaron sus acciones de “maltrato animal”

Internet arde con perro teñido como el Grinch

“Pobre, parece que no le gusta”, señaló otra persona en los comentarios del video viral, y un tercero concluyó “Odio cosas como esta. ¡No es que el perro dé su consentimiento! Algunas personas no deberían tener mascotas”. Pero no todo el mundo estaba en contra de Ashley.

Algunas personas también expresaron su simpatía y alguno que otro explicó que los tintes caninos no son tóxicos “Esto es lo más lindo del mundo y lamento mucho que la gente esté siendo tan Scrooges.” Y “¡Esto es adorable y pareces una gran madre canina! Felices fiestas” fueron algunos de los comentarios más populares.