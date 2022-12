Descubre secretos de tu personalidad en este reto de las lunas

Según el más reciente reto publicado en Depor, este test está dando de qué hablar, ya que se trata de una asociación entre la fecha de nacimiento del usuario y su personalidad.

En este caso no hace falta elegir entre varias opciones, ya que lo más interesante es que hay una luna para cada mes del año. El reto consiste en elegir la luna que corresponda con tu fecha de nacimiento y a partir de allí surgirán las respuestas que buscas. ¿Estás listo?

Las doce lunas

La imagen de este reto se ilustra con lunas asociadas con cada época del año. Por ejemplo, se muestra la luna de lobo para el mes de enero, la luna de nieve para febrero, una luna sin fin asociada a marzo.

También la luna de rosa para abril, de flores para mayo, en junio se ilustra la luna de fresa, julio la luna de rayo; en agosto está la luna de esturión, en septiembre la luna de la cosecha. En el último bloque del año está octubre con la luna de cazador; noviembre con la luna de castor y finalmente diciembre con la luna de frío.

Cuando elijas la luna que corresponde a tu mes de nacimiento puedes pasar a la zona de interpretación para que obtengas el análisis.

Las lunas pueden dar muchos detalles sobre nuestra personalidad (Agencias)

El significado

Enero: Luna de Lobo

Se caracterizan por ser personas muy introvertidas, con un magnetismo misterioso desprendido de su poca capacidad de socialización. Les gusta comprobar todo y no confían en supuestos o en instintos. Cuando exponen sus ideas, logran ser bastante precisos y eficaces, un talento muy bueno para liderar equipos altamente eficientes. Logran ser grandes amigos.

Febrero: Luna de Nieve

Los observadores por excelencia. A veces se apresuran a adelantar juicios y por eso puede equivocarse con las personas que no conocen bien. Están llamados a ser más analíticos y a mantener en reserva sus pensamientos sobre otras personas, ya que esto puede dar lugar a malos entendidos o a traiciones.

Marzo: Luna Sinfín

Son personas muy talentosas que sienten atracción por los desafíos, ya que no temen a mostrar sus destrezas en el ámbito de la comunicación. Pueden resolver conflictos y poder en una misma mesa a rivales con tal de obtener resultados positivos. Son muy adaptables, eso les hace tolerantes a ambientes tóxicos.

Los retos de personalidad se han vuelto cada vez más virales (Unsplash)

Abril: Luna Rosa

Son personas que, pese a tener un pasado complicado, insisten en meterse en problemas para defender lo que les parece injusto. Como no toleran nada que esté al margen de la ley, suelen estar expuestos a problemas propios o de terceros. Deben revisar la atracción por las causas perdidas, ya que les hace acumular demasiado estrés de modo innecesario.

Mayo: Luna de Flores

Tiene la habilidad de resolver sus problemas y no llegan a ser graves. Esto se debe a que tienen la inteligencia para hacer lo correcto en el momento correcto, un don que pocos logran descubrir. Suelen ser generosos e inspiradores, es por ello que suelen ser admirados en su ámbito profesional.

Junio: Luna Frutilla

Son meticulosos y resolutivos para analizar cualquier situación que afecte a su entorno más cercano. Tienen una agudeza innata para saber cuál camino tomar en momentos importantes de la vida. Suelen pedirle consejos sobre diferentes aspectos.

Julio: Luna de Rayo

Se etiquetan como explosivas e impredecibles, pero lo cierto es que no toleran las cosas mal hechas y tratan de mantenerse calladas hasta que su límite de tolerancia se agota. Aunque pareciera que son soberbios o que viven enojados, estas personas poseen un fino sentido del humor, lo que atrae a muchos.

Los tests de personalidad son virales en redes (Unsplash)

Agosto: Luna de Esturión

No se preocupan por el qué dirán, de hecho, les parece poco importante el establecer prejuicios. Por lo general logran ver todo con optimismo, tratando de ver el lado más provechoso de la vida. Su forma de ser suele ser criticada por no tener ideas firmes sobre algunas situaciones, pero resulta que no quieren ver la vida en blanco y negro.

Setiembre: Luna de Cosecha

Suelen ser líderes que logran comprender la agudeza de su intuición. Al estar un paso por delante de los demás, sus ideas suelen ser más acertadas, algo que se logra desarrollar con el autoconocimiento.

Octubre: Luna de Cazador

Suelen ser personas independientes, que no les gusta que nadie les resuelva la vida. Manejan sus ingresos, sus deudas, sus negocios y su trabajo sin buscar asesoría. Rara vez comete errores sobre personas de las que siente desconfianza.

Noviembre: Luna de Castor

Como los castores, son planificadores y nunca están desprevenidos. No dan un paso si antes no lo han analizado, por eso suelen ser exitosos en todos los proyectos en los que participan. Cuando se han equivocado o les han hecho daño, no olvidan y trabajan para demostrar que siempre tuvieron la razón.

Diciembre: Luna de Frío

Suelen ser muy empáticos y sociables. Sus fiestas son multitudinarias porque muchos se sienten sus amigos. En su trabajo son hábiles con los números, casi nunca se equivocan. Por ser bastante aventajados en esa parte, potencialmente les puede ir bien en las finanzas.

