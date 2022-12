Deja a su novio por un auto Mercedes, pero le dan uno de juguete

El tiktoker mexicano HotSpanish sigue recorriendo las calles buscando a gente que acepte cumplir sus retos a cambio de una paga. En esta ocasión ofreció un carro Mercedes a mujeres con la condición de que terminen con su novio y besen a otro hombre de él.

Una joven aceptó, pero se llevó la gran sorpresa al ver que el auto Mercedes que le dio el influencer era de juguete. Así se ve en el video que él difundió en su cuenta @hotspanishmx de TikTok donde ya tiene 33,6 millones de vistas, destacando como uno de las más virales.

HotSpanish pregunta a varias féminas si son capaces de terminar con sus parejas por un Mercedes. Todas dijeron que no, aunque algunas lo dudaron un poco.

Finalmente, se encuentra a dos jovencitos que caminan tomados de la mano. Le pregunta a la chica, ella sonríe y pregunta varias si es en serio, a lo que el tiktoker le responde que sí. Su novio la mira entristecido y como extrañado ante la actitud de la joven que duda mucho sobre su decisión.

La gente alrededor la motiva a tomar el Mercedes y ella expresa: “Luego me consigo otro vato”. El chico se molesta y ella la objeta: “Si se pone así ¿Qué me voy a quedar con un vato así?”. Seguidamente, él se va.

La chica acepta el Mercedes y HotSpanish le recuerda que debe besar a su amigo delante de su novio, quien mira de lejos, a lo que también accede.

El influncer cumple su palabra y manda a traer el Mercedes. Para sorpresa de la chica, era de juguete, por lo que reclama que eso no fue lo que prometieron. Él alega que si, que allí está su Mercedes. La joven sigue reclamando hasta que finalmente se va detrás de su novio, mientras HotSpanish aconseja no valorar más las cosas materiales que a la pareja.

Segundo video

Ante los más de 32 mil comentarios del primer video y las dudas de la gente de qué había pasado con el muchacho, el tiktoker decidió buscarlo y mostrar su versión de él sobre lo que pasó después.

En un segundo video, el joven cuenta lo decepcionado y dolido que quedó por cómo lo terminó alguien que pocas horas antes de haberlo terminado, le decía que lo amaba.

Dijo haberse sentido como un objeto. El influencer le ofreció dinero con un concurso, pero él se negó y más bien pidió la experiencia de besar a una extraña para cerrar su ciclo.

Respondiendo a su deseo, el tiktoker salió con él a la calle, ofreciendo dinero a desconocidas para que lo besen. Encontró a una, lo besó, pero después el muchacho dijo que no sentía nada por haber besado a una extraña, que no entiende cómo su ex hizo eso.

Finalmente, los usuarios lo alentaron, expresándole que afortunadamente esa chica ya está lejos de él, porque no era sincera.