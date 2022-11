Horóscopo de hoy: martes 22 de noviembre para cada signo del zodiaco

Aries

Inicias una semana con mucho trabajo y por eso debes organizarte y delegar funciones en el equipo para cumplir con la meta propuesta. De la decisiones que tomes depende que los negocios avancen. En el amor, tienes que ser firme con tu pareja para definir qué quiere en el futuro. Necesitas estabilidad emocional.

Tauro

Tienes que sobrellevar los problemas que se te han presentado en los negocios y para ello necesitas tener tolerancia con las personas que están a tu alrededor, porque de ello depende que todo arranque con buen pie. En el amor, eres una persona independiente, no necesitas que la familia se inmiscuya en los problemas con tu pareja. Dales un parado con cariño.

Géminis

Tienes que generar un mejor ambiente laboral y para ello debes resolver algunos conflictos que no permiten que fluya la comunicación. Ataja eso de raíz. En el amor, debes tener un poco de paciencia y esperar el momento justo para hablar con tu pareja sobre algunas diferencias. No dejes que el tiempo pase porque puede ser peor.

Cáncer

Empiezas una semana con actitud positiva, porque todo está saliendo muy bien en los negocios. Las finanzas van mejorando poco a poco. Aprovecha para resolver algunas deudas. En el amor, no todo el que está a tu lado quiere tu bien, asi que evita que las cargas negativas de otros te afecten emocionalmente.

Leo

No puedes esperar que otros te resuelvan los problemas, reflexiona lo qué está pasando y muévete a buscar una solución a esta situación. En el amor, aprovecha la libertad que tienes en estos momentos para ponerte bella, salir de la rutina y conquistar corazones.

Libra

Una propuesta laboral llega a tus manos, pero no para dejar lo que tienes actualmente, sino como alternativa para salir del atolladero económico. Unos meses no te vendría mal. En el amor, no dejes que una discusión termine por arruinarles un momento de intimidad. Deja de ser posesiva y celosa porque quien termina mal eres tú.

Escorpio

Desde hace unos días estás pensando en esas vacaciones que necesitas. No esperes más y pídelas, nadie te las puede negar y lánzate a la aventura. En el amor, estás emocionada porque ya pronto podrás estar muy cerca de ese ser tan especial, pero que está tan lejos.

Sagitario

Tienes que controlar los gastos porque puedes tener un descalabro económico. No dejes que las habladurías y chismes en el plano laboral te saquen del foco que tienes, cumplir con los proyectos. En el amor, deja de lamentarte por el pasado y comienza a vivir el presente. Afuera hay un mundo que espera por ti.

Capricornio

Pese a estar pasando un mal momento en el plano profesional, debes seguir adelante con fuerza de voluntad y determinación. No te rindas porque vienen cosas maravillosas para ti. En el amor, el apoyo de alguien muy especial te dejará una grata sorpresa. Mira más allá de tu tristeza que alguien quiere estar contigo.

Acuario

Con algunos altibajos, vas sacando ese emprendimiento por el que te metiste de pie y cabeza. Ten paciencia que pronto verás que valió la pena. En el amor, en una reunión de trabajo conocerás a alguien con el que habrá mucha química. Que no te sienta apresurada, pero que tampoco se te escape de las manos.

Piscis

Inteligencia, creatividad e intuición son las armas que necesitas para presentar ese negocio al que le vas a poner todo tu empeño para que sea aprobado. En el amor, deja que pase la rabia y llegue la calma a la relación para que puedan conversar sobre sus diferencias.