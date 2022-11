Shakira busca niñera: uno de los requisitos es firmar contrato de confidencialidad

Tras haber llegado a un acuerdo con Gerard Piqué sobre la custodia de sus hijos, ahora Shakira busca una nueva niñera para que los cuide en Miami, a donde se mudará como parte de su nueva vida como soltera.

La artista tendrá a sus pequeños Sasha y Milan en época de estudios y durante las vacaciones estarán con Piqué. Sin embargo, él podrá visitar a sus hijos todo el tiempo que quiera durante el tiempo que les toque estar con Shakira.

Supuestamente, la búsqueda de niñera es urgente, ya que la colombiana espera mudarse pronto a Miami, Estados Unidos, desde donde continuará con su carrera. Es muy probable que con ella también se muden sus padres.

Requisito

No obstante, para la cantautora, encontrar una niñera no es muy fácil. La trabajadora debe tener características particulares, entre estas, ser muy reservada y no decir nada de la vida familiar e íntima de la cantante. Vivirá con ella en su nueva mansión, así que quizá se dará cuenta de muchas cosas del estilo de vida de Shakira, que ella no quiere que salgan a la opinión pública. Por eso, deberá callar todo.

Así lo reveló Jefferson Ferney, creador de contenido, según reseñó Telemundo, donde especifican que la nueva niñera deberá firmar un contrato de confidencialidad como parte del empleo, esto implica no dar declaraciones a los medios de comunicación.

El referido portal publicó que según Ferney, Shakira ofrece 2 mil 400 dólares entre salario y viáticos, además podrá vivir en su mansión.

La nueva casa de Shakira

Los detalles de la nueva mansión de Shakira en Miami ya circulan en la prensa. Está situada en North Bay Road Drive y tiene 847 metros cuadrados. Está valorada en 11.6 millones de dólares.

El portal El Mueble publicó fotos de la hermosa mansión con un color blanco que la cubre en todas partes, dando una gran sensación de relax. Después de todo el bullicio sobre los escenarios, seguramente la barranquillera se sentirá muy relajada en su nuevo espacio.

Tiene seis habitaciones, seis baños, un gimnasio, piscina, sala de juegos, mezcla lo moderno con los estilos de sus raíces árabes.