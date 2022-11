Let’s Party!, la nueva propuesta de Seven Seven enfocada en la temporada de fiestas

Seven Seven (Cortesía)

La marca colombiana Seven Seven presenta su última colección, Let’s Party!, una propuesta enfocada en la temporada de fiestas que caracteriza el final del año y con la que destaca su línea de Partywear, pensada para un público joven que busca siempre estar a la moda e imponer su propio estilo.

La fiesta es uno de los momentos más relevantes en la vida social y parte de ella es el look, que por definición debe comunicar el mood de la noche, brillar con ella, vibrar con la música y las luces de colores y es mejor, si es creativo, sofisticado e impone nuestro estilo propio. Por esto, esta colección grita: Let’s Party!, como un llamado a vestirnos de fiesta.

Seven Seven (Cortesía)

La colección propone varias cápsulas para cubrir distintos tipos de celebraciones, de día, de noche, formales o casuales. Por eso, contempla opciones en donde el blanco, el negro y el brillo son protagonistas en vestidos con detalles de lurex y satines, pantalones y tops que permiten crear múltiples looks y chaquetas robustas con terciopelo para que hombres y mujeres impongan tendencia en la noche.

También resalta los tonos vibrantes, en línea con la tendencia de colores dopamina, con el naranja, verde lima y fucsia como protagonistas en bodies y cropped tops con cut outs en la propuesta femenina y el verde irish y rojo, en el portafolio masculino que además recrea un vibe biker deportivo.

Por último, la colección de mujer tiene una carga de rojos en tops y vestidos de corte básico, que en este tono son un must de temporada y son perfectos para combinar con negro, blanco y crear un look en donde el rojo es protagonista, estilizado con accesorios y prendas o complementos que eleven el atuendo completo.

Vibrante, efervescente y sofisticada, así es la nueva colección de Seven Seven, que nos dice: Let ‘s Party!