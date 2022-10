Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy sábado 15 de octubre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

El Loco

La carta te indica que debes dejar la dualidad y tomar una decisión firme en el plano laboral, porque necesitas crecer profesionalmente. También te advierte que no estás preparada en estos momentos para una relación seria. No te comprometas a nada porque el amor de tu vida todavía no ha llegado.

Tauro

El Cuatro de Copas

Te sientes insatisfecha en el lugar donde estas, pero solo tú puedes solucionar esa situación si te mueves a buscar nuevas oportunidades. También te advierte que debes evaluar tu relación de pareja porque los conflictos no los está dejando avanzar y tienen que decidir si les conviene seguir juntos.

Géminis

La Muerte

Cambios importantes llegan a tu vida profesional para hacerte entender que el camino que estás tomando no es el correcto. Busca el apoyo necesario para que las cosas se encaminen. No guardes rencor, solo déjalo ir que pronto llegará quien verdaderamente te valore.

Cáncer

La Reina de Oros

La carta te indica que vienen ascensos, progreso para ti en el ámbito profesional y que hay oportunidades que no puedes dejar pasar. También te dice que no te preocupes por la soledad, porque llega alguien a tu vida que te hará latir el corazón.

Leo

La Sota de Oros

Tienes bajo tu responsabilidad varios proyectos que con esfuerzo y dedicación vas a sacar adelante. Las perspectivas financieras en estos momentos son muy buenas. La carta te advierte que debes ser más realista y dejar las ilusiones. Lo que no conviene es mejor dejarlo ir.

Virgo

El As de Copas

Vienes de pasar momentos difíciles en lo emocional, pero que ya están superados gracias a la firmeza con la que has manejado los problemas personales. La carta te dice que el amor incondicional llegará pronto para sanar tu corazón.

Libra

La Fuerza

La carta te indica que en el plano laboral todo estará marchando como lo esperabas, los negocios están produciendo y tus finanzas van muy bien. Sin embargo, te advierte que debes ser tolerante y paciente con tu pareja que está pasando por un mal momento.

Escorpio

El Diez de Bastos

Tienes demasiada presión en tu entorno laboral que te hará tomar una decisión abrupta. No dejes que los impulsos hablen antes que la razón. La carta te advierte que esa persona ya no quiere estar a tu lado y que debes asumir esa separación con entereza.

Sagitario

El Nueve de Oros

Todo el esfuerzo que le has puesto a tus proyectos trae los frutos que tanto esperabas. Sientes que ahora si valoran tu trabajo y eso te hace sentirte con energía para salir adelante. Alguien llega a tu vida y será apasionante e intenso el encuentro. Pero debes estar clara que es solo una aventura. No te ilusiones.

Capricornio

El Emperador

Es una carta poderosa que te habla de progreso, de inicio de una etapa prospera y de nuevas oportunidades que no puedes dejar pasar. También te augura que el amor llega a tu vida para renovarte, disfrútalo que viene con mucho futuro.

Acuario

El Dos de Oros

Tienes que mirar muy bien los negocios que te proponen. Evalúa si vale la pena cambiar lo que tienes en la mano por algo incierto. Cuidado con los celos y esos sentimientos de posesión con la persona con la que apenas inicias una relación.

Piscis

La Reina de Bastos

El proyecto por el que tanto esperaste ya está en tus manos, así que por esa responsabilidad que tienes debes entregar toda tu fuerza para sacarlo adelante. De la amistad al amor hay un solo paso y tu estás a punto de darlo sin darte cuenta. Disfruta este momento.