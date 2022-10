OYE, la plataforma de salud mental de J Balvin

Desde hace un tiempo, J Balvin se ha convertido en un embajador en temas de salud mental. Luego de hablar por primera vez de su depresión, comenzó a ser más abierto en estos temas que suelen ser evadidos y ahora se ha embarcado en un proyecto llamado OYE.

Oye es una plataforma digital de bienestar mental. Balvin es cofundador junto a su socio Mario Chamorro, reconocido conferencista internacional y activista de la felicidad.

En Publimetro conversamos con Mario Chamorro sobre OYE y cómo puede ayudar a colombianos y latinos.

¿Cómo se contacta con J Balvin para crear esta APP? ¿Quién buscó a quién?

Yo creo que más que buscarnos, nos encontramos. Conocí a Jose (J Balvin) en Nueva York y las primeras preguntas que él me hizo fueron: “¿Tú eres el man de la felicidad? ¿Tú eres feliz todo el tiempo?” Yo le dije que no…y ahí me dijo “Bueno, entonces si podemos ser amigos”

Lo que iba a ser un café de media hora terminó siendo una semana entera de conversaciones profundas y de una gran conexión: Hablamos acerca de los sueños, de los retos personales. Después de esa conversación, decidí salir de mi trabajo anterior y meterme de lleno a liderar OYE.

A nivel personal me genera desconfianza la gente que siempre está feliz porque yo creo que no se puede estar siempre feliz. ¿Cómo es esto de ser activista de la felicidad en un mundo tan complicado y duro?

Hasta las flores más bonitas vienen del lodo más feo. Entiendo que el mundo no es unicornios y arcoíris, pero sí creo plenamente que cada uno tiene la potestad de poder entender y manejar sus emociones para poder canalizarlas y crear el ambiente que uno quiere para uno mismo. Nosotros lo llamamos bienestar creativo. Y es precisamente entender todas las emociones que los seres humanos tenemos. La felicidad es tan solo una emoción de más de 200…y una vez las entiendes y las canalizas, puedes convertirlas en energía creativa.

Pero es muy válido en lo que dices. Cuando una persona experimenta depresión, lo peor que le puedes decir es “sé feliz, todo está bien, tienes una familia linda… ¿por qué te quejas?”

¿Diría que OYE reemplaza a un terapeuta? Es decir, a una persona que está atravesando un episodio depresivo o un episodio de ansiedad ¿le diría “Bájate OYE y no vayas a terapia”'

¡No, no, no, no, no, no! OYE no es clínico, no está diseñado para ser clínico en ningún momento. OYE es preventivo. Algunas de las personas que crean contenido dentro de la app son terapeutas. De hecho, trabajamos con Carlos Lopez, el psiquiatra de José (J Balvin): él es investigador y muy famoso aquí en Latinoamérica y lo primero que te diría es “OYE no reemplaza al psiquiatra”

Estamos trabajando con psicólogos para darles como un complemento…entonces, si ya fuiste a tu sesión de terapia, utiliza OYE para complementar las prácticas que te pueden ayudar a sentir mejor.

¿En qué momento surgió la idea de Oye? ¿Cuánto tuvo que ver la pandemia con la decisión de crear OYE?

Creo que pasan generalmente cosas complejas para que podamos parar y poder escanear adentro, ver qué está sucediendo. La pandemia fue un caso colectivo de esto. Cuando vemos el impacto de la pandemia en la parte de salud mental y de bienestar, entendemos que el impacto es muy alto. El consumo de antidepresivos en México se triplicó, en Colombia se duplicó de hecho, creo que apenas estamos empezando a entender…creemos que aún no hay un entendimiento completo del del efecto del impacto de la pandemia en la parte mental. Para mí, personalmente, la salud mental salió del clóset con la pandemia, no es que no existiera antes de la pandemia, pero la pandemia definitivamente lo sacó y empezó a quitarle estigmas.

También nos dimos cuenta de que hablar de salud mental causaba un efecto negativo en las personas, que generaba un impacto complejo para la persona del común y corriente…vimos que la salud mental no tiene una narrativa que sea muy fácil de hablar. Y es ahí cuando empezamos con este reto de ver cómo lográbamos hacer el tema un poco más amigable.

¿Qué espera de la app? ¿Qué le gustaría que pase?

Me gustaría que el mundo se sienta un poco mejor. Me encantaría que millones de personas empiecen a tener acceso a herramientas de crecimiento personal, a conocerse mejor, a tener mejores relaciones con sus padres, con sus parejas, con sus familias. Y me gustaría que Latinoamérica se convierta en la próxima potencia bienestar global.