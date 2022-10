Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy jueves 6 de octubre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

El Mago

Tienes que tomar las riendas de tu propia vida para lograr eso que te has propuesto. La carta te dice que tienes el éxito asegurado si te esfuerzas y eres firme en tus decisiones. Recuerda que tu eres merecedora del amor de alguien que te valore.

Tauro

El Mundo

Buenos augurios y muchos éxitos personales y profesionales. La carta te dice que todo lo que emprendas de aquí en adelante va a salir mejor de lo que esperabas y que en tu relación de pareja llega ese momento de paz y armonía que tanto esperabas.

Géminis

Los Enamorados

Hay un acuerdo que esperabas desde hace tiempo se concretara y ya se logró. Ahora toca esperar los frutos para poder resolver problemas financieros que te mantienen preocupada. Tu pareja quiere compromiso y tu lo quieres pensar mejor.

Cáncer

La Templanza

Estás en una etapa de mucha austeridad y modestia porque necesitas tener para invertir en el futuro inmediato en un bien inmueble de tu propiedad. Se te va a cumplir si te esfuerzas y tienes la colaboración de tu pareja y la familia.

Leo

La Rueda de la Fortuna

Vienen cambios de sorpresa a tu vida y debes estar preparada para asumirlos con determinación y firmeza. El miedo debe estar fuera de tu corazón. Aquí lo único que debes es llenarte de fuerza de voluntad para echar adelante. Tu pareja será tu apoyo incondicional.

Virgo

La Luna

No te niegues a aceptar los cambios porque, quieras o no, debes pasar por ese proceso para estar mejor en el futuro. Alguien de tu familia te está ocultando algo que puede significar la resolución o no de un conflicto.

Libra

El Sol

Buenos presagios en tu vida, en el trabajo el camino está abierto para que los negocios prosperen. Te dice que la salud está muy bien y que estás en condiciones para un sueño que quieres cumplir y que lo acuerdos de pareja serán positivos para alcanzar esa meta.

Escorpio

La Sacerdotisa

Tu eres el ejemplo de fuerza de voluntad y de ganas de echar adelante en tu familia. Así que tienes que influir en ellos para que sigan tu camino y los problemas que hoy están pasando se puedan resolver. Recuerda siempre mantener la armonía y emprender la misma dirección.

Sagitario

El Diablo

Tienes que cuidarte mucho de las habladurías y del que se dice de ti en el plano profesional. No es que le hagas caso en exceso, pero sí buscar una manera de darle un parado y hacer respetar tus ideas y opiniones.

Capricornio

La Fuerza

Estás en un buen momento lleno de energía positiva que debes aprovechar para cumplir con todo lo que te propusiste y mejorar las finanzas. De eso va a depender que puedas consolidar tu relación de pareja.

Acuario

La Justicia

En el plano laboral estás entre dos fuerzas enfrentadas y que debes manejar con mucha prudencia y cautela para evitar un conflicto. El problema es que la decisión que tomes, de alguna manera beneficiará a unos más que a otros. Tómala con cabeza fría

Piscis

La Torre

Uno tiene el control de su propia vida, pero las fuerzas externas a veces nos hacen tomar decisiones que no son acordes con el momento. Por eso, es mejor estar en un momento de reflexión, darte tiempo y luego actuar.