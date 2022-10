Esto es lo que te depara el amor con las cartas del tarot según tu signo en la primera semana de octubre

El respeto, el valor, la entrega de sí mismo hacia otra persona produce equilibrio en tu mente y tu cuerpo. Lea aquí la carta que te corresponde según tu signo y como te afectará en el amor.

Aries

El Dos de Bastos

Con tu pareja ya tienes equilibrio económico y los planes a futuro van muy bien, pero necesitan salir de la rutina del trabajo y ser más creativos para impulsar la pasión y el deseo. No pierdan el tiempo y en los próximos días planifiquen encuentros que les permita disfrutarse hasta la saciedad.

Tauro

El As de Copas

Esa persona que conociste hace pocos días y con la que has estado compartiendo momentos agradables, te hace sentir esas mariposas en el estómago tan maravillosas que estás en una nube. Ya esto está pasando a niveles que no pensaste llegarían, así que no pierdas la oportunidad y desaten la pasión desenfrenada.

Géminis

El Cuatro de Batos

La relación que iniciaste hace ya un tiempo, cuenta con las bases suficientes para consolidarse: ambos tienen los mismos intereses, ya han compartido la intimidad que les ha resultado especialmente gratificante y quieren estar siempre juntos. No lo esperen más y tomen la decisión de convivir. Probar no cuesta nada.

Cáncer

El Tres de Espadas

Tu relación está pasando por uno de sus peores momentos. No quieres pensar cuáles son los motivos, aun cuando tienes muy claro lo que pasa. No dejes que esto siga así, confronta a tu pareja y toma una decisión porque en una relación si hay alguien en el medio y se perdió el amor, lo mejor es terminar.

Leo

El As de Espadas

La soledad para ti es cosa del pasado. A tu vida llega una persona muy especial que te tiene de cabeza y te genera ese sentimiento de amor, sensualidad y deseo que tenías mucho tiempo sin sentir. Aprovecha esa invitación, entrégate a la pasión y vive a plenitud esta nueva etapa en tu vida.

Virgo

La Reina de Copas

De una muy bonita amistad, compartir y verse el uno al otro de manera diferente, ha surgido una chispa que jamás habrían imaginado les podía suceder. No se limiten por el hecho de tener muchos años de conocerse y de sentir ahora algo diferente. Aprovechen y atrévanse a pasar a otro plano donde la intimidad y el deseo sean los protagonistas.

Libra

El Seis de Copas

Alguien de tu pasado llega a tu vida y en un momento en el que te sientes con una soledad inmensa. Revivirás momentos de mucha alegría y ambos terminarán ilusionados, de tal manera que el amor no lo van a poder evitar. No pierdan la oportunidad de volverlo a intentar.

Escorpio

El Ocho de Copas

Te cansaste de los desprecios, el desamor y el maltrato. Decidiste cambiar y no te arrepientas de esta decisión que tomaste. No funcionaba esa relación porque eres merecedora de alguien que te valore, te quiera por lo que eres y que juntos puedan crecer en una relación sana y estable. Esa persona va a llegar, no lo dudes.

Sagitario

El Cuatro de Copas

Deja la monotonía, sal de la rutina, busca una manera de ser más creativa con tu pareja. No pierdan tiempo en pensar solo en el trabajo, en producir y nada más. Necesitan darle al cuerpo y a la mente, sensualidad, intimidad, deseo y pasión. Eso es sano y ustedes necesitan disfrutarse para que las energías fluyan.

Capricornio

La Luna

Mucho cuidado con lo que oculta tu pareja. Para no llevarte una sorpresa lo mejor es que propicies una conversación sincera que les permita poner las cartas de ambos sobre la mesa y decidir qué quieren para el futuro. Si el futuro no es estar el uno con el otro, entonces lo mejor es tomar una decisión ya, antes de que esto se convierta en un solo conflicto.

Acuario

La Sota de Espadas

Tienes que dejar de ser posesiva, porque eso va a provocar una ruptura. A nadie le gusta que lo vigilen, lo atosiguen y le controlen la vida. Si quieres construir una relación sólida, debes hacerlo desde la confianza y el respeto.

Piscis

El Seis de Bastos

Las diferencias están causando problemas con tu pareja que se solucionan con solo propiciar una conversación, donde ambos se sinceren qué quieren el uno del otro. Busca la reconciliación, recupera ese amor y esa pasión que los une y sigan adelante que este esfuerzo va a valer la pena.