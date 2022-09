Se acostó con el padrino de bodas de su padre la noche del casamiento: “Mi papá nunca se enteró”

Una influencer de 23 años se volvió viral en TikTok tras contar todos los detalles que ocurrió la noche de bodas de su papá, en donde ella conoció al padrino de bodas y mejor amigo de él.

En el registro, dividido en dos partes y titulado “Cómo me relacioné con el padrino de mi papá en su boda”, la joven relató cómo fue que ocurrió todo, acorde a lo consignado por el diario New York Post.

“Mi papá se va a casar con su ahora esposa en Montana, así que volé allí con mi mejor amiga”, partió contando.

La joven señaló que sabía que para el matrimonio iba a llegar desde Suecia el mejor amigo de su papá, quien iba a ser su padrino de bodas.

En ese sentido, indicó que nunca se imaginó que el hombre iba a ser tan “sexy” y que quedó sentado justo frente a ella en el matrimonio.

Te puede interesar: [VIDEO] “Sí se pudo”: llegó última en la maratón y su mamá la esperó en la meta con los brazos abiertos

“Seguimos haciendo contacto visual y siento mucha tensión entre nosotros, porque él es muy atractivo”, afirmó la joven, señalando que había descartado tener alguna cercanía con él, debido a que era el amigo de su padre.

Sin embargo, tras el casamiento y durante la noche de celebración, las cosas “se pusieron serias”.

¿Qué pasó?

Tras la fiesta, el padrino de bodas y otro amigo de su padre, a quien ella conoce desde que tiene 4 años, las invitaron a ella y su amiga quedarse en el lugar que ellos alojaron en Airbnb. Esto porque no consiguieron transporte para volver al hotel donde se hospedaban.

“Son alrededor de las 4 a.m. en este momento, y comenzamos a hablar, nos reímos, todo está bien”, expresó.

Te puede interesar: Clara Chía no da la cara tras regreso de París con Piqué ¿Le dolieron las palabras de Shakira?

“Pensé: ‘Supongo que tenemos que dormir aquí’. Y me acosté a su lado. Me despierto a la mañana siguiente junto al padrino de bodas de mi papá y mi amiga. Obviamente esa noche hicimos cosas, con mi amiga durmiendo a mi lado”, relató.

“Él nos lleva de regreso, y estaba muy nerviosa porque es muy lindo, y no sabía si siquiera recordaba que habíamos estado. O tal vez se arrepienta. No hablamos de eso, y tampoco le digo a mi mejor amiga”, agregó.

El reencuentro

Posteriormente, la joven iba a volver a su casa a Los Ángeles en California, cuando en el aeropuerto se encontró sorpresivamente con el hombre. “Todo el tiempo estoy tan nerviosa, pero tan enamorada. Esta es la parte más extraña: resulta que sabía exactamente lo que hicimos y no se avergonzó de ello”, afirmó.

“Pero no hablamos de todo eso, hasta que me despido de él. Estaba diciendo que no quería dejarme, que me iba a extrañar mucho”, contó.

Te puede interesar: Soltero de 80 años escapa al ver que su nueva cita es una mujer de 79

Tras esto, señaló que “luego él se sube al avión y tras esto recibo un mensaje de texto de él. Es una foto de su mano, con su lindo reloj, agarrando mi muslo debajo de las sábanas la noche que estuvimos juntos”.

Finalmente, la joven indicó que siguió hablando con él por mensajes de texto por un tiempo más, hasta que la relación se desvaneció. En ese sentido, indicó que él tenía una familia en Suecia, pero que estaba separado de su esposa. Además, respondió si su padre supo de la relación.

“Hasta donde yo sé, mi papá nunca se enteró. Nunca se lo dije, y estoy bastante segura de que su amigo nunca se lo dijo, porque todavía son amigos”, concluyó.