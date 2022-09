“Ustedes no son normales”: Captan a profesora maltratando a sus alumnos en plena clase de artes visuales

En Argentina, estudiantes secundarios de una escuela bonaerense denunciaron a una profesora por maltratarlos y humillarlos .

Según recoge TN, se trata de una docente que imparte clases de artes en la Escuela N°1 de Lobos, quien fue captada en video por uno de los alumnos para poder denunciarla.

En el registro se puede escuchar que la profesora increpa a los estudiantes por tener poca habilidad para manejar un pincel, diciéndoles de forma despectiva que “no son normales” y que “deberían ir a una escuela especial”.

“Si se van a empezar a pintar con el pincel, entonces los mando a una escuela especial porque no tienen la capacidad de entender las cosas”, señaló la docente frente a toda la clase.

Sin embargo, la profesora elevó aún más el tono y señaló a los estudiantes que “tienen algún problema, que habrá que tomar una medicación, no sé, pero así no se puede. Evidentemente, no entienden, chicos. Ustedes no son normales, discúlpenme”,

Apoderados se reunieron con el director del establecimiento, a quien le mostraron el video y exigieron que la profesora sea apartada de su cargo, sin embargo, acusaron una respuesta insólita: que no podían filmar a un profesor sin su consentimiento y que si se viralizaba el registro, se presentaría una denuncia contra los alumnos y sus familias.

Sin embargo, luego que el registro apareciera en medios de comunicación y redes sociales, finalmente la institución educativa resolvió relegar a la maestra a tareas administrativas.

De momento, se desconoce si se iniciará algún tipo de investigación en su contra o si se le aplicará algún tipo de sanción.