Horóscopo de hoy: martes 13 de septiembre para cada signo del zodiaco

Aries

Estás muy descontrolada porque no logras poner en orden las tareas del trabajo. Planifícate para que las cosas avancen. En el amor, tienes que sacar también el tiempo para poder dedicarle a tu pareja que se siente abandonada.

Tauro

Vienen algunos cambios que van a descontrolar el ambiente laboral. No te precipites, espera el tiempo prudente para ver qué sucede y cómo actuar. En el amor, estás muy ilusionada con esa persona especial que tienes poco tiempo conociendo. Date el chance de compartir un poco más y si hay química, pues atrévete a dar el paso.

Géminis

Te sientes abrumada en tu trabajo y estás en busca de nuevas oportunidades. Ten paciencia, eso va a salir y más pronto de lo que te imaginas. En el amor, si es cierto que es necesario tener vida social, pero no exagerar porque tu pareja también necesita tiempo de ti para avivar la pasión.

Cáncer

Estás a punto de presentar un proyecto que es muy importante su aprobación para tu futuro. Todo viene con muy buenas perspectivas y éxito seguro. En el amor, no dejes pasar la oportunidad de compartir con esa persona especial porque será muy corto el tiempo que estará a tu lado.

Leo

Debes controlar el carácter y ser un poco más justa a quien le reclamas y el por qué para que el ambiente laboral no se convierta en un hervidero. En el amor, no permitas que te controlen la vida, ya tienes edad suficiente para tomar tus propias decisiones y eso lo debe entender la familia.

Virgo

Tienes ansiedad y estrés porque no terminas de sacar ese proyecto que debe estar listo esta semana. Tranquila que lo vas a lograr. En el amor, si esa persona ya no quiere estar contigo, no le ruegues más. Valórate porque el universo tiene mejores cosas para ti.

Libra

Te sientes presionada y es el peor momento para tomar decisiones. Busca relajarte, tener un tiempo para ti y así despejar las dudas para acertar como debe ser. En el amor, tu pareja te pide un tiempo para reflexionar sobre la relación, pero tú sabes que eso no funciona. Lo mejor es que cada quien tome su camino.

Escorpio

Hay mucha inestabilidad en el trabajo y eso que no te desanime. Por el contrario, empieza a buscar opciones que habrá muchas que te permitan moverte. En el amor, quieres agarrar a tu pareja y tomarse unos días para estar juntos. Pues no lo pienses y solo busca el momento y cumples ese sueño.

Sagitario

Tienes que ser muy prudente a la hora de presentar tus estrategias, quizás no las acepten porque las consideran demasiado arriesgadas. En el amor, llegan momentos de celebración familiar, un acontecimiento hará que la suerte esté del lado de todos.

Capricornio

Hay cosas con las que no estás de acuerdo y que debes controlar tu carácter para no explotar y luego terminar mal. Calma, paciencia y tolerancia. En el amor, que los problemas laborales no repercuten en tu relación de pareja. Eso se queda fuera de casa para que la convivencia siempre esté en armonía.

Acuario

Ten cuidado con unos papeles o contratos que te ponen al frente. Piensa muy bien esa propuesta de cambio que te ofrecen, tiene muy buenas perspectivas. En el amor, no dejes que la rutina mate el amor. Tienes que ser más creativa y buscar momentos para avivar la pasión con tu pareja.

Piscis

Inicias una nueva etapa laboral, aprende observando a los demás y aceptando todos los consejos de los que más saben de negocios. Te irá muy bien. En el amor, no tengas miedo a expresar lo que sientes, el pasado quedó atrás. Esta es otra persona con valores que el otro no tenía.