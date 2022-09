“Descubrí que mi novio me engañaba por una espinilla”: Usuaria de TikTok narra cómo supo que su pareja le fue infiel

La usuaria de TikTok @Amyrey, entre sus videos más virales, contó como una se enteró de la infidelidad de su pareja gracias a una espinilla que él tenía. Todo se concreto cuando ella recibió una fotos y pudo ver que la espinilla que le había salido reciente, la tenía en las fotos que mostraban la prueba del engaño.

“Las espinillas son rojas con blanco son más notorias. Resulta que yo llevaba dos años con mi novio. Dos añotes. El caso es que andaba bien rarito. Entonces mi mamá me dijo: ‘este ya trae a otra mijita’. Y claro, uno contradiciendo a la mamá, cuando ella tiene el mejor ojo de loca. Y yo: ‘claro que no’. Total me familia me hizo una reunión por mi cumpleaños y ahí se presentó en ‘cucaracho’. Yo tomé varias selfies y fotos con todos. obviamente me tomé fotos con mi novio y en una de ellas yo le estoy dando un beso en la mejilla”, contó la internauta.

Después agregó: “entonces yo me acerco a darle el beso y le veo tremendo ‘espinillón’, un señor ‘granote’. Otro ojo le salió al ‘cucaracho’. pero bueno, uno no juzga. A todos nos salen espinillas, no pasa nada. Total que días después, un perfil falso obviamente en Facebook, me mandó un mensaje, pero no cualquier mensaje, me mandó fotos comprometedoras y junto a estas fotos me mandó el hermosísimo mensaje, que decía lo siguiente: “hola amiga, yo sé que no me conoces, pero tu novio te está engañando desde hace mucho tiempo”.

La usuaria recibió un conglomerados de fotografías donde estaba su pareja con otra chica. Eran las pruebas de la infidelidad que le hicieron llegar. Incluso aseguró que sospecha que la persona que le hizo llegar esto, de seguro era la persona con la que estaba su enamorado.

“Por supuesto que le mandé las fotos a mi novio y le dije, me puedes explicar que es esto chiquito lindo. Y él me dijo: ‘esas fotos no son de ahorita, no son recientes. O sea son de hace mucho loca, tóxica, medícate. Antes de andar contigo pues yo salía con otra, pero no son de ahorita’”, contó @Amyrey.

"Influencer cuenta como le engañaron por un espinilla·./ captura de pantalla @amyreyhu

En la segunda parte explicó que su novio dio cualquier tipo de explicación para mantener la negación frente al evidente engaño que el muchacho le estaba propinado.

“Y ahí me tienes mirando la foto. Hasta que en una de esas, le hago un zoom muy grande y yo todavía le di otra oportunidad y le dije, seguro que es de hace mucho tiempo esas fotos y el dijo: ‘si, como de hace dos años, no te preocupes, yo te amo’. Cuando le di el zoom me doy cuenta de la ‘espinillota’ que tenía en el cachete, misma espinilla que tenía hace unos días en mi cumpleaños. Misma espinilla que no puede salir en el mismo lugar dos años después”, aseguró la internauta.

Luego finalizó: “a este ‘cucaracho’ no le tocó más que aceptar. Y le dije no me vengas a decir que no. La espinilla está posicionada ‘militricamente’ igual que el día de mi cumpleaños. Yo te medí los poros con la nariz. Él aceptó. Te hubieras tronado la espinilla compa para que te la dejas. Exprímela, no te hubieran cachado, pero bueno. Se acabó la relación y gracias a Dios ni me buscó, ni lo busqué. Moraleja de esta historia: ‘ve hacerte faciales’ para que no te descubran por los próximos granos que te salgan en la cara”.