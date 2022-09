La triste razón por la que Brendan Fraser, estrella de “La Momia”, desapareció de Hollywood por 10 años

Las recientes imágenes de un Brendan Fraser sumamente cambiado agradeciendo la ovación que ha recibido en el Festival de Cine de Venecia han llamado la atención de muchas personas en las redes sociales, pues el actor estuvo prácticamente desaparecido de la industria por los últimos 10 años, te contamos la triste razón por la que decidió hacerlo.

Para quienes conocieron al nativo de Indianápolis, Indiana por la popular trilogía de “La Momia”, su aspecto actual lo haría casi irreconocible, la pérdida de cabello y el gran aumento de peso se deben a una razón en particular, pero el actor ha vuelto a sus andanzas a lo grande con la, hasta ahora aclamada, “The Whale”.

Lo que llevó a Brandan Fraser a alejarse de Hollywood

2008 fue el año en el que la carrera de Fraser se vino abajo, pues sus dos últimas películas, “Viaje al centro de la tierra” y “La Momia: la tumba del emperador dragón” fueron un fracaso en taquilla, además, las consecuencias de un trauma pasado terminaron por destruirlo.

En 2018 fue el mismo Fraser quien finalmente comentó lo sucedido. Según el actor, el presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Philip Berk, lo asaltó en 2003, lo cual lo sumió en una fuerte depresión.

“Su mano izquierda me agarra la nalga, y uno de sus dedos me toca el ano y comienza a moverlo. Me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño” dijo Fraser para el medio GQ, añadiendo “No sé si esto provocó la desaprobación del grupo, de la HFPA. Pero el silencio era ensordecedor. El teléfono deja de sonar en tu carrera y empiezas a preguntarte por qué”.

La crítica aclama a Brendan Fraser en “The Whale”

Con el festival de cine de Venecia andando, una de las películas que el público más espera es “The Whale”, del aclamado director Darren Aronofsky, con un irreconocible Brendan Fraser que se ha llevado todos los aplausos en la premier y el amor de sus fans en las redes.

La cinta cuenta la historia de un hombre con obesidad mórbida que busca rehacer la relación con su hija problemática, interpretada por la estrella de “Stranger things” Sadie Sink. La interpretación de Fraser ha sido el punto central de la ovación de la cinta, llevando al actor a las lágrimas.