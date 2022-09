“Dejé de ser vegano porque me mordió un perro”: la insólita confesión de influencer que se volvió viral

Un influencer argentino se volvió viral luego de asegurar que dejó de ser vegano “porque me mordió un perro”. Su insólita confesión, en el marco de una entrevista con Infobae, llamó la atención de las redes sociales. Se trata de Mariano de la Canal, quien saltó a la fama en dicho país como el “fan de Wanda Nara” en el programa de televisión Showmatch.

Al ser consultado si le importa demasiado su imagen personal, aseguró que “no, me hinché un poquito”. Y tras esto, lanzó su curiosa explicación.

“Dejé de ser vegano porque me mordió un perro, entonces me enojé y dije: ‘Yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde’. Ahí dejé de ser vegano.

La reacción de la periodista

La respuesta sorprendió a la periodista que lo entrevistaba, quien no podía creer su explicación.

“¿Dejaste de ser vegano porque te mordió un perro? ¿En serio?”, le consultó al argentino.

La reacción de la periodista (Captura Infobae)

“Sí. Yo la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso, pero me mordió un perro en la calle y dije: “¡Wow!, yo me estoy esforzando un montón por ellos y viene uno de su manada y me muerde”, afirmó.

“Entonces, me fui a comer una hamburguesa. Y ahí estoy engordando de nuevo”, concluyó el influencer.

