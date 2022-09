La desgarradora carta suicida que dejó la actriz surcoreana Yoo Joo Eun

Tenía 27 años y gozaba de una gran admiración del público en Corea del Sur y en el exterior ya que es protagonista de la serie “Big Forest”, sin embargo Yoo Joo Eun, en un secreto cuadro depresivo -que es una enfermedad- decidió acabar con su vida el pasado 29 de agosto.

La actriz dejó una carta que conmocionó a su familia y a sus seguidores ya que contó los motivos de su decisión. Fue su hermano el que dio a conocer la triste noticia y el mensaje que está siendo leído por miles de personas, citó El Universal.

“El 29 de agosto de 2022, Joo Eun ha dejado este mundo para ir a un lugar cómodo. Para aquellos que tengan tiempo, por favor, despídanla, así ha sido su última petición”, escribió su hermano.

“Se sentirán heridos”

Su errónea decisión no ha sido difundida como un ejemplo ni como una forma amigable de ver este tipo de acciones. Joo Eun sufría de depresión y se encontraba atravesando una crisis que nadie en su entorno estaba notando.

Las ideas autodestructivas se apoderaron de ella y, aunque dejó una carta cuyo contenido se ha viralizado, no deja lugar a dudas de que su familia ha quedado devastada y sus seguidores se perderán el desarrollo de una actriz que se encontraba en uno de sus mejores momentos.

“Siento haberme ido primero. Lo siento especialmente por mamá, papá, la abuela y oppa (su hermano). Mi corazón grita que no quiero vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Yo vigilaré todo. No lloren. Se sentirán heridos. Ahora mismo no estoy triste en absoluto. Me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo”, fue parte del contenido de su carta.

La joven dijo estar más que satisfecha con la vida que tuvo y que había recibido más de lo que merecía, por lo que era suficiente. “He vivido una vida tan feliz que era más de lo que merecía. Por eso, es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que, por favor, vivan sin echar la culpa a nadie más”.

Ayuda para personas afectadas

En Colombia, por ejemplo, este tipo de contenido ha sido acompañado con líneas de atención en salud mental y webs de ayuda para personas con situaciones parecidas. Por ejemplo si alguien desea ser escuchado puede comunicarse a los siguientes números: Línea psicoactiva: 01 8000 112 439 Línea Púrpura: 01 8000 112 137 Línea Calma: 01 8000 423 614 WhatsApp: 333 0333588 www.porquequieroestarbien.com y Instagram: @hablandosolas, citó Caracol TV.

La actriz dejó instrucciones como que hicieran un funeral con mucha gente invitada y resolvió que su familia debe hacerle caso al no llorar por ella porque según sus palabras, había vivido feliz.

El contenido no deja ser incoherente y responde a su enfermedad depresiva sin tratamiento ni acompañamiento. “No estoy muerta, así que todos, por favor, vivan bien. Espero que se convoque a mucha gente a mi funeral, y quiero ver a todos por primera vez en un tiempo y ver quién lo está pasando mal. Tenía muchas ganas de actuar, quizás era mi todo, y era una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más. Era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición”.

En la parte final, Yoo Joo Eun agradece las relaciones de amistad y amor que tuvo y se inventó disculpas como que Dios no la enviará al infierno. “Dios me ama, así que no me enviará al infierno. Él entenderá mis sentimientos y se preocupará por mí en el futuro. Por eso, todos, no se preocupen. Y a toda mi familia y amigos cariñosos y mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencia. Siento no poder expresarlo bien. Pero aún así entenderán cómo me siento, ¿verdad? Mamá, papá, les quiero. No lloren. Por favor”, siguió la larga misiva.

