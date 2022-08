Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 26 al 28 de agosto del 2022

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti este fin de semana en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones. Además de cuáles son los mejores rituales para atraer la buena suerte y alejar las malas vibras de tu vida.

Aries

Viernes de cambios en tu trabajo y proyectos laborales, recuerda que estos días son muy importantes para tu futuro, por eso necesitas ordenar tus documentos. Recibirás una invitación para salir a cenar con un nuevo amor; estás en tu mejor etapa de enamoramiento, así que no lo dudes. Viste colores fuertes y usa mucho perfume para que el amor se quede en tu vida. Ten cuidado con los problemas de nervios, lo más importante en tu vida es la salud. Obtendrás un dinero extra este sábado con los números 12 y 39. Evita platicar tus logros, no levantes envidias. Para los que están en pareja, será un fin de semana de mucho amor y estabilidad. Evita acelerarte y cometer errores, es mejor que te mantengas en paz cuando intentes solucionar un problema. Este domingo, arreglarás la recámara de tu casa y pasarás tiempo de calidad con tu familia.

Tauro

Tendrás mucho trabajo y arreglarás asuntos personales este fin de semana. Tu signo siempre resolverá los problemas familiares, es el pilar de su casa. Actualizarás tus documentos este viernes y aplicarás para un nuevo proyecto laboral. Recibirás una invitación para salir de fiesta este sábado, donde te divertirás mucho. Obtendrás un dinero extra al realizar trabajos por tu cuenta. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 14 y 57. Tauro siempre quiere sentirse útil, cuando no lo hace entra en angustia, por eso tu signo siempre necesita una actividad como el deporte. En el amor, Tauro es muy apasionado y sexual pero con disposición insegura y celosa, por eso necesita la pareja ideal a su lado. Cuida tu salud y busca el equilibrio en tu vida, es momento de cambios y buenas cosas.

Géminis

Enfrentarás muchos problemas con tu pareja este viernes, por eso te recomiendo no tomar decisiones cuando estés tan alterado para evitar que te arrepientas. Pensarás mucho en cambiar de trabajo, recuerda que a Géminis no le gusta que le ordenen o le digan lo que tiene qué hacer, así que no lo pienses más y pon tu propio negocio. Sábado de arreglar pagos atrasados y actualizar tus cuentas bancarias. Ten cuidado con las dietas que haces porque pueden alterar tu salud y hormonas; trata de hacer ejercicio y come más saludable. Recordarás mucho a un amor que está fuera, búscalo, te va a corresponder. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 23 y 40; recuerda que lo negativo de tu signo es la mentira y manipulación, razón por la que tienes problemas con tus parejas; cambia tu forma de ser para alcanzar la felicidad.

Cáncer

Fin de semana de alegrías y buenas noticias a tu alrededor, recuerda estos días serán los mejores, así que intenta no desaprovechar las oportunidades que se te presenten. Vendrá una propuesta de negocio, acéptala, te irá excelente. El amor se te dará sin límites y no tienes que comprarlo, que no te dé miedo estar un tiempo solo y deja a esa pareja que no es para ti. Tu signo siempre se merece a la persona ideal en su vida amorosa. Comenzarás a tomar un curso de diseño y publicidad, trata de siempre continuar con los aprendizajes. Arreglarás tu casa o departamento, recuerda que Cáncer nunca se cansará de vivir cómodamente. Recibirás a unos amigos para organizar una fiesta en tu casa. Vendrá un golpe de suerte este domingo con los números 03 y 45, no dudes en jugarlos. Desintoxícate y evita caer en problemas que no son tuyos.

Leo

Fin de semana de reacomodar tus sentimientos y pensamientos de vida, recuerda que tu signo se caracteriza por ser muy ordenado y siempre estar al día con sus pendientes de escuela y trabajo. Viernes de junta laboral para cambios de proyectos, será un día muy intenso y habrá energías cruzadas; evita pelear con tus compañeros de trabajo. Recibes una invitación a una cena para celebrar tu cumpleaños. Te pagan un dinero extra por la venta de un coche o propiedad, trata de invertir tu dinero en tu persona. Sábado de tomar un curso de superación personal e idiomas. En el amor, conocerás personas muy compatibles con tu signo, eso te levantará el autoestima. Vendrá un golpe de suerte este domingo con los números 07 y 18. Domingo de salir a pasear y entrar en contacto con la naturaleza, eso te ayudará a cargarte de energía positiva.

Virgo

Este viernes habrá complicaciones en el ámbito laboral, así que trata de relajarte y no caigas en provocaciones con tus compañeros de trabajo. Estás en tu mejor época, pues se atraviesa tu cumpleaños, así que trata de llenarte de energías positivas a tu alrededor, recibirás muchos regalos y sorpresas amorosas. Harás cambios en tu forma de vestir y decidirás continuar con la dieta para renovar tu personalidad. Cuídate de problemas de huesos o caídas, recuerda que debes ser más precavido. Vendrá un golpe de suerte este sábado con los números 06 y 20. Usa más perfume para que la abundancia permanezca en tu vida. En el amor seguirás soltero y conocerás personas sin ningún compromiso. Eres un trabajador incansable y eso te ayuda a crecer económicamente. Viste de verde, eso te ayudará a que llegue la abundancia.

Libra

Fin de semana de buena suerte en tu vida, sobre todo de reinventarse en el amor, recuerda que a tu signo le hace bien vivir en pareja. Tus signos más compatibles son Tauro, Géminis y Acuario. Trata de pagar deudas para que no tengas problemas en el futuro. No le platiques a nadie tus problemas, porque a muchos les da gusto que te vaya mal, así que trata de ser más discreto. Procura no ser tan impulsivo o enojón en tu trabajo o escuela, recuerda que el que se enoja pierde, debes ser más consciente de lo que comentan los demás. El domingo saldrás de paseo para que tu energía positiva se multiplique. Tendrás un golpe de suerte con los números 13 y 50, juégalos el domingo, tus colores de la fortuna son rojo y morado. Sigue con la dieta porque los resultados ya se pueden ver y te harán sentir muy bien.

Escorpión

La buena suerte estará de tu lado este fin de semana, solo trata de no hacerte la víctima en situaciones complicadas del trabajo. Recuerda que el agua es el elemento de tu signo y eso te hace ser extremista en tu vida. Este viernes te llegará una propuesta de trabajo mejor pagada, analiza todas las oportunidades para que tengas mejores ingresos. Estos días se juntarán los astros para ayudarte a que el amor que tanto deseas llegue a tu vida, tus signos más afines son Cáncer y Piscis, así que deja entrarlos a tu vida. El sábado tomarás un curso de actualización de tu carrera universitaria. Tu punto débil es el estómago, intenta llevar una buena alimentación y régimen de ejercicio. Tendrás un golpe de suerte con los números 08 y17, trata de usar más el color azul para que estimules a la suerte.

Sagitario

Estos días estarás muy pensativo por lo que estás viviendo, tu signo es muy controlador, te recomiendo que encuentres el equilibrio para que no tengas ningún problema emocional. Te decides a hacer ejercicio porque eso alimentará tu espíritu y las buenas energías te rodearán más. Viernes de junta de trabajo y revisiones con tus jefes, trata de estar muy atento de todo lo que te pidan para que no tengas ningún problema. Ten cuidado con los chismes de tus amigos, procura no platicar de más tu vida sentimental. Los Sagitario solteros encontrarán un amor de Aries o Virgo que va ser muy compatible. Aprende a conocer a tu pareja poco a poco y no ser tan intenso en la relación. Te viene un golpe de suerte con los números 72 y 09, trata de usar el amarillo y rojo porque eso te va ayudar a tener más suerte en todo.

Capricornio

Este viernes tendrás muchas tareas pendientes y exámenes de tu escuela, administra más tu tiempo para que después no te veas presionado. Trata de ir con tu médico para que te hagan una revisión del sistema circulatorio y te sientas de lo más saludable. Te llega una propuesta de trabajo para los fines de semana, solo trata de fijar bien tu salario para que después no tengas ninguna dificultad de pagos y no te sientas presionado. Cambiarás de actitud y eso te ayudará a estar mejor en tu vida, recuerda que Capricornio es muy explosivo y no sabe cómo controlarse, por eso es mejor tratar de estar tranquilos. Tu mejor compatibilidad para el amor es Aries o Libra, con alguno de ellos encontrarás el amor verdadero. La suerte llegará con los números 08 y 30 y con el color blanco que va estimular más tu suerte.

Acuario

Serán tres días de suerte para tu signo, así que no dudes jugar con los números mágicos 14 y 25, también te recomiendo usar más los colores blanco y rojo, eso te ayudará a tener grandes premios en la lotería y juegos de azar. Este viernes organizarás tus planes para el resto del año. Recuerda que tu signo necesita de una buena coordinación para que puedas realizar todo lo que deseas. Arreglas tu coche para venderlo, también ten en cuenta tus pagos de impuestos para que no te quedes sin dinero. Un amor que acabas de conocer te hará una invitación, recuerda que tu mejor compatibilidad es con Tauro y Virgo, así que no dudes y deja entrar el amor a tu vida. Tu signo es uno de los más despilfarradores, por eso debes empezar un sistema de ahorro para tu futuro ya que nunca faltará que algún imprevisto aparezca.

Piscis

Fin de semana de tener mucha fuerza interior para salir adelante de cualquier problema que tengas. Tu signo es del elemento agua y eso te hace ser un luchador incansable de la vida. Te van a proponer un negocio, mi consejo es que aceptes porque te va a ir de lo mejor. El amor se da sin límites y no tienes que comprarlo, que no te dé miedo de estar un tiempo solo y deja esa pareja que no es para ti. Debes tener claro en tu mente y corazón que te mereces a la persona ideal en tu vida. Harás una fiesta en casa con varios amigos, solo cuídate de los excesos. Te viene un golpe de suerte con los números 16 y 39, la luna es el regente de tu signo, te recomiendo caminar en las noches para que las energías positivas se fortalezcan y tus facultades psíquicas se desarrollen más, recuerda que eres un líder social.