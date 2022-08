Atónitos: Pobladores captan a presunta ‘niña fantasma’ colgada de un camión, en Tolima, Colombia

La escena que parece como sacada de una película de terror, causó revuelo en las redes sociales. La imagen de la que parece ser una ´niña fantasma´ despertó la curiosidad y el miedo de muchos de los pobladores de la zona rural de Tolima, Colombia.

La historia que acompaña a la postal, es aún más escalofriante, fue el por el portal digital ‘Laboyanos’ quien difundió la narración, citando a su autora original, Camila Andrea Ruíz, quien reveló el suceso del que fue testigo y contó a detalle la aparición y desaparición, de ´la niña fantasma´.

Colgada de un camión, en mitad de la noche y en una zona poco concurrida, estos son los primeros datos que saltan como extraños a simple vista, tal como se observa en la fotografía, aparentemente, se trataría de una niña de unos 8 u 9 años, que lucía un cabello despeinado y un vestido descubierto, teniendo en cuenta las bajas temperaturas a las que debió estar expuesta, en caso de que se tratara de una niña de verdad.

Testimonio

Según las citas que recoge el portal de Camila Ruíz, la mujer se trasladaba junto con su familia cuando se toparon con la niña, Camila en su relato explica que en un inicio la fotografió, pensando que era un “acto inhumano”, que llevaran a una niña así, sin embargo, lo que pasó después los dejó “fríos” a todos.

“Buenas noches, soy una persona del común que nunca había creído en seres o espíritus pero una noche en el departamento del Tolima (Colombia )En camino de ida para una vereda (pueblito o caserío del campo) íbamos mi familia y amigos en el auto, y de una trocha adjunta a la carretera salió este camión y notamos que una niña iba en la parte de atrás, jamás pensamos que fuera un fantasma, antes nos enojamos y decidimos fotografiar ya que era inhumano que el señor del auto llevara a esa hora una niña pues era peligroso y eran las 11 de la noche, cabe aclarar que comenzamos a discutir sobre eso”, relató Camila.

Asimismo, agregó que ellos siguieron su curso, hasta un lugar donde ya el camino estaba más claro e iluminado, sin embargo, al llegar ahí quedaron perplejos: “pasamos la parte oscura de la carretera había luz casi entrando a la vereda y para sorpresas de todos la niña no estaba. Quedamos fríos y perplejos... le pitamos al señor y unos 4 minutos el paró y le contamos lo sucedido, el señor muy tranquilamente dijo que el no tenia una niña atrás, y que ya le habían dicho sobre esa niña. La gente de la vereda dice que ella se le sube a los medios de transporte que las personas de las motos sienten cuando alguien se les sienta en la parte de atrás de la moto. La verdad da tristeza, es una pequeña que aun no encuentra La Paz.”, cerró diciendo Claudia.

La fotografía también fue compartida por varios usuarios de las redes sociales.