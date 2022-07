Madres de kinder se quejan de maestra que “enseña mucho” en Facebook

Se ha desatado la polémica en un jardín de niños del Estado de México, debido a la forma de vestir de una maestra en sus redes sociales.

El problema comenzó cuando una madre se dio cuenta de que su esposo revisó el perfil de Facebook de Arely “N”, quien tiene algunas imágenes en traje de baño.

Aunque varias mamás se unieron a la queja contra la maestra, al alegar que “enseña mucho en redes sociales”, lo cual dicen no es bueno siendo docente de menores, ella se defendió argumentando que estaba de vacaciones y que en la escuela respeta la vestimenta de trabajo.

“Recalco que jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos: nunca traigo falda ni short. Siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi delantal. Y por supuesto que jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener red social”, se defendió la maestra, de 25 años.

Mientras tanto, el padre de familia que halló su perfil de Facebook, sostuvo que sólo escribió su nombre en la red, donde sólo se puede observar su foto de perfil y de portada, pues el de resto del contenido requiere que sean amigos de la joven.

A pesar de los argumentos de la maestra, varias madres se han unido a la queja y ya juntan firmas para pedir su destitución.

El caso ha generado mucha polémica en las redes sociales, donde algunos defienden la privacidad de Arely “N”, mientras otros sostienen que no debe vestir de esa forma al ser una maestra de jardín de niños.

Entre los comentarios a favor destacan los siguiente:

No veo ningún problema. Es su vida personal y ajena a su labor; por cierto, llama la atención que sean las mamás las que seguramente están revisando las redes de la maestra, porque los niños (jardín de niños), dudo que lo hubieran hecho.

Los niños de kinder no tienen redes sociales, las ofendidas son las madres envidiosas.

Señora, ¿de qué manera está maestra falta al respeto? Dejen de estar de envidiosas y argüenderas.

Siempre me ha molestado eso. Que por publicar cosas afecte tu vida laboral. Deben saber diferenciar la vida personal con el trabajo. Se ve en el trabajo no se viste provocativamente, ¿qué chin$%s tiene que ver cómo se vista afuera?

Mientras que entre las reacciones en contra están: