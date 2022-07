¡Héroe! Hombre salva a bebé de morir tras caer de un edificio

Los héroes también existen en la vida real, no solo en la ficción (Captura)

No había tiempo. La reacción debía ser la correcta o de lo contrario el final iba a ser fatal. Un hombre de 31 años se jugó toda su atención para poder salvar a una niña que estaba a punto de caer al vacío.

La pequeña, de pocos meses de edad, quedó colgando de la ventana de un apartamento en el quinto piso de un edificio en la localidad de Tongxiang, en China, reseñó El Universal.

No se sabe cómo este bebé llegó hasta el ventanal y trepó hasta quedar fuera del apartamento. Rápidamente, su cuerpo resbaló y se fue al vacío. El momento quedó grabado y se ha hecho viral en redes sociales.

Afortunada casualidad

Todo sucedió el pasado viernes cuando Shen Dong pasaba por el condado chino cuando Lu Xiaoting, una empleada bancaria que caminaba a su lado, observó que una pequeña estaba a punto de caerse de la ventana y le pidió ayuda.

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 22, 2022

El hombre corrió hacia el pavimento justo debajo del ventanal, intentando poner su cuerpo como escudo para poder evitar que el bebé se estrellara contra el piso.

En el video se ve cuando Shen Dong intenta hacer una llamada telefónica para solicitar ayuda pero no quedaba tiempo, así que arroja el aparato al suelo y abre sus brazos. La mujer que lo acompaña también espera sostener al bebé.

El pequeño cuerpo del bebé fue atrapado por el ciudadano, quien lo abraza junto a la joven que le colabora. El momento fue grabado en tiempo real, por eso la noticia fue comentada hasta por las autoridades chinas. “Tenemos un héroe entre nosotros”, tuiteó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lijian Zhao en cuenta en Twitter.

¿Cómo se encuentra?

Los medios informaron que la niña sufrió lesiones leves tanto en las piernas y los pulmones y permanece internada. El hombre que la salvó se encontraba en buen estado. “Para ser honesto, no puedo recordar los detalles. No recuerdo si me dolieron los brazos o algo. Fue solo un instinto acercarme a ella”, declaró emocionado al medio Qianjiang Evening News. Destacó que la niña tiene el mismo nombre que su hija, algo que lo impactó.

Los héroes también existen en la vida real, no solo en la ficción (Captura)

“Tuve suerte de llegar a tiempo. De lo contrario, me sentiría absolutamente horrible”, agregó. Se conoció que a Dong le darán un reconocimiento como héroe local. Mientras, las autoridades investigan las causas del accidente, y quiénes se encontraban con la niña en la propiedad.

“Un caso similar se produjo hace 11 años en otra localidad china, donde una joven madre llamada Wu Juping fue elogiada por atrapar a un niño que se cayó del noveno piso. La mujer hizo exactamente lo mismo que Shen Dong y abrió sus brazos para atraparlo. Tras la caída, la niña sobrevivió, pero ella se rompió los brazos. Por este acto fue llamada la “madre más hermosa” de China.

Contenido relacionado

Alaska, con más de 500 incendios forestales en lo que va del año

Estudios sustentan teoría de que COVID salió de naturaleza