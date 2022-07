Maestra argentina criticada por vender imágenes provocativas se defiende: “Un papá me compró fotos desnuda”

Continúa la polémica en Argentina a causa del fuerte reclamo por parte de un grupo de padres y representantes en contra de una maestra de tercer grado que tiene como otro trabajo vender fotos con contenidos sexuales en redes sociales y sueña con participar en el reality show más importante y mediático del país gaucho.

Como informamos anteriormente, la protagonista de los reiterados cuestionamientos es Miguelina Fredes Sarasola y maestra del tercer grado de la Escuela Normal N°30 de la localidad de Campana. Ante los fuerte reclamos, también se le suman lo de sus reiteradas faltas en su trabajo que, según la maestra, son justificados por licencia médica, pero los padres alegan que dicho permiso es falso y que no sufre de ninguna afección.

Defensa de la maestra

Ante el conocimiento de la noticia en distintos medios locales e internacionales, Fredes Sarasola se defendió recientemente de las acusaciones. La nacida en la localidad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos, dice no entender el por qué del revuelo sobre la situación.

En declaraciones en la noche de este miércoles de julio en el canal informativo TN, la maestra aseveró que: “Me indigna porque no saben lo que hay detrás. Vengo sufriendo hostigamiento de los papás desde hace años, incluso en otra escuela. Y ahora me atacan por otro lado. Me investigan lo que hago con mi vida privada fuera del ámbito institucional”.

Aunque no dio nombres, de seguro su defensa fue dirigida a Lautaro Ríos, líder entre los padres que hicieron el reclamo, precisamente cuando él había alegado: “que haga lo que quiera con su vida privada, pero si trasciende y ella la hace pública pasa a ser incompatible con la docencia. Mi hija de 8 la vio el primer día de clases y luego cuando retornó de la licencia. En total estuvo una semana. Pero en las redes publica todos los días”.

Ante los cuestionamientos sobre su ausencia en las aulas escolares, la maestra de 28 años explicó que: “me hice cargo de la titularidad y, antes de comenzar la clase, había expuesto cuál era mi situación. Remarqué que sufría ataques de pánico, los cuales padecí durante una suplencia en la escuela anterior”.

Miguelina Fredes Sarasola es maestra de tercer grado y vende fotos con contenidos sexuales. Foto/Instagram: @fredesmigue

Un papá compró sus fotos sexuales

Miguelina Fredes Sarasola informó que el quid del asunto radica porque uno de los papás del tercer grado le compró una sesión de fotos de su repertorio con contenido sexual. Ante esto, la maestra alega y reafirma que dicha característica fue el detonante del malestar entre los representantes. “Se enojaron porque un papá me compró fotos desnuda. Yo no puedo saber quién es porque no me dice el nombre de quien la compra. Sí supe que después se las pasó a otros padres y se generó un revuelo”.

La protagonista de la historia concluyó su explicación informando que comenzó a vender sus fotos porque no llega bien en el tema económica a final de mes. “Al principio no quería, no me salía vender. Pero bueno, ellos me influenciaron positivamente y tenían razón: en los primeros tres días de publicación gané 70 mil pesos. Me gusta sacarme fotos, siempre lo hice. Me gusta aclarar que el contenido es erótico y no porno, aunque no descarto el día de mañana grabar alguna escena explícita. Tengo esa fantasía”.